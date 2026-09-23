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Ukončeno

FidelioSluchátka s konektorem Lightning

M2L/00

Zvuk s vysokým rozlišením

Sluchátka M2L přinášejí díky konektoru Lightning a vestavěným DAC typický zvuk Fidelio s vysokým rozlišením přímo do vašeho zařízení iOS, bez zkreslení nebo přeslechů. Vychutnejte si čistý detailní zvuk kdekoli, stylově.

Zobrazit všechny výhody

Zvuk s vysokým rozlišením

  • 40mm reproduktory / uzavřená

  • Na uši

  • Luxusní náušníky z paměťové pěny

  • Plochá skládací

Optimalizované 40mm neodymové reproduktory pro čistý autentický zvuk

Optimalizované 40mm neodymové reproduktory pro čistý autentický zvuk

Každý měnič reproduktoru je před spárováním pečlivě vybrán, vyladěn a testován, aby byl zaručen nejvyváženější přirozený zvuk. 40 mm měniče díky vysoce výkonným neodymovým magnetům poskytují zvuk s vysokým rozlišením v širokém dynamickém rozsahu a reprodukují i ty nejjemnější detaily.

Konektor Lightning™ optimalizovaný pro zařízení iOS

Konektor Lightning™ optimalizovaný pro zařízení iOS

Sluchátka Philips Fidelio M2L jsou vybavena konektorem Lightning™, který je přímo zásobuje čistým digitálním signálem. Digitální signál pomáhá eliminovat přeslechy a zlepšuje oddělení stereo kanálů.

Integrovaný převodník DAC a zesilovač pro hudbu s nejvyšší kvalitou kdekoli

Integrovaný převodník DAC a zesilovač pro hudbu s nejvyšší kvalitou kdekoli

Digitálně-analogový (DAC) převodník integrovaný do sluchátek Philips Fidelio M2L vám poskytuje svobodu a mobilitu, abyste si mohli vychutnat hudbu s nejvyšší kvalitou kdykoli a kdekoli. Když jste na cestách, nemusíte se již obtěžovat nošením žádného dalšího vybavení.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu