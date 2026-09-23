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Ukončeno
M2L/00
Zvuk s vysokým rozlišením
Sluchátka M2L přinášejí díky konektoru Lightning a vestavěným DAC typický zvuk Fidelio s vysokým rozlišením přímo do vašeho zařízení iOS, bez zkreslení nebo přeslechů. Vychutnejte si čistý detailní zvuk kdekoli, stylově.
40mm reproduktory / uzavřená
Na uši
Luxusní náušníky z paměťové pěny
Plochá skládací
Každý měnič reproduktoru je před spárováním pečlivě vybrán, vyladěn a testován, aby byl zaručen nejvyváženější přirozený zvuk. 40 mm měniče díky vysoce výkonným neodymovým magnetům poskytují zvuk s vysokým rozlišením v širokém dynamickém rozsahu a reprodukují i ty nejjemnější detaily.
Sluchátka Philips Fidelio M2L jsou vybavena konektorem Lightning™, který je přímo zásobuje čistým digitálním signálem. Digitální signál pomáhá eliminovat přeslechy a zlepšuje oddělení stereo kanálů.
Digitálně-analogový (DAC) převodník integrovaný do sluchátek Philips Fidelio M2L vám poskytuje svobodu a mobilitu, abyste si mohli vychutnat hudbu s nejvyšší kvalitou kdykoli a kdekoli. Když jste na cestách, nemusíte se již obtěžovat nošením žádného dalšího vybavení.
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