3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
LUM12972RGTX2/10
Až o 200 % jasnější světlo¹
Typ žárovky: H7
12 V, 55 W
Balení: 2 kusy
Žárovka Philips RacingVision GT200, nejvýkonnější výrobek v našem portfoliu, poskytuje mimořádně jasnou viditelnost na úrovni žárovky pro rallye ve formátu, který využijete na veřejných komunikacích. Vychutnejte si jas ostrý jako břitva se světlem jasnějším až o 200 %¹. Optimalizovaný design žárovky poskytuje vyšší svítivost, a tím i lepší výhled na silnici před vámi, což vám zajistí bezpečnější a bezprostřednější jízdu.
Díky vysoce výkonnému paprsku, který dosáhne o celých 80 metrů dále² než na minimální vzdálenost danou zákonem, vám žárovky Philips RacingVision GT200 umožní vidět lépe na cestu před sebou. Rozpoznejte potenciální nebezpečí dříve, reagujte rychleji a přesněji směrujte vozidlo na silnici. To vše přispívá k bezpečnější a příjemnější jízdě.
Žárovky do světlometů Philips RacingVision GT200 mají homologaci ECE pro silniční použití. Řidiči orientovaní na výkon si mohou vychutnat jasnou, zářivou žárovku splňující požadavky příslušných předpisů.
4.3
z 5
31
Recenze
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Výhody
Silný jas
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Výhody
Kvalita, výdrž, svítivost
Nevýhody
Cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Mišelin
15/11/2019
Česká republika
Ověřený kupující
Skvělá barva světla
Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.
Výhody
Barva světla a precizní zpracování.
Nevýhody
Nižší životnost?
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
¹ Jas v porovnání s minimálním standardem daným zákonem.
² Dodatečná bezpečná vzdálenost v porovnání délky paprsku s odvozeným minimem podle předpisu ECE, na základě hodnoty 1 lux. Nejzazší vzdálenost od vozidla.