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  • Neuvěřitelná výkonnost žárovky s legálními parametry
  • Neuvěřitelná výkonnost žárovky s legálními parametry
  • Neuvěřitelná výkonnost žárovky s legálními parametry
  • Neuvěřitelná výkonnost žárovky s legálními parametry
  • Neuvěřitelná výkonnost žárovky s legálními parametry
  • Neuvěřitelná výkonnost žárovky s legálními parametry

RacingVision GT200žárovka do automobilového světlometu

LUM12342RGTX2/10

4.3
| (31) Recenze
Neuvěřitelná výkonnost žárovky s legálními parametry
Jako vášnivým řidičům vám automobilové žárovky Philips RacingVision GT200 pomohou pozvednout zážitek z řízení na zcela jinou úroveň. Až o 200 % jasnější světlo, které dosvítí o více než 80 metrů dále, umožňuje lépe vidět, rychleji reagovat a dopřát si větší prožitek z jízdy.
Zobrazit všechny výhody

Pozvedněte řízení na novou úroveň díky našim světlům

Neuvěřitelná výkonnost žárovky s legálními parametry

  • Až o 200 % jasnější světlo¹

  • Typ žárovky: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • Balení: 2 kusy

Všimněte si výrazné změny viditelnosti a nadšení z jízdy

Všimněte si výrazné změny viditelnosti a nadšení z jízdy

Žárovka Philips RacingVision GT200, nejvýkonnější výrobek v našem portfoliu, poskytuje mimořádně jasnou viditelnost na úrovni žárovky pro rallye ve formátu, který využijete na veřejných komunikacích. Vychutnejte si jas ostrý jako břitva se světlem jasnějším až o 200 %¹. Optimalizovaný design žárovky poskytuje vyšší svítivost, a tím i lepší výhled na silnici před vámi, což vám zajistí bezpečnější a bezprostřednější jízdu.

Výrazný paprsek dosvítí až o 80 metrů dále²

Výrazný paprsek dosvítí až o 80 metrů dále²

Díky vysoce výkonnému paprsku, který dosáhne o celých 80 metrů dále² než na minimální vzdálenost danou zákonem, vám žárovky Philips RacingVision GT200 umožní vidět lépe na cestu před sebou. Rozpoznejte potenciální nebezpečí dříve, reagujte rychleji a přesněji směrujte vozidlo na silnici. To vše přispívá k bezpečnější a příjemnější jízdě.

Vysoce výkonné světlo schválené pro použití na veřejných komunikacích

Vysoce výkonné světlo schválené pro použití na veřejných komunikacích

Žárovky do světlometů Philips RacingVision GT200 mají homologaci ECE pro silniční použití. Řidiči orientovaní na výkon si mohou vychutnat jasnou, zářivou žárovku splňující požadavky příslušných předpisů.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

31

Recenze

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Výhody

Silný jas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Výhody

Kvalita, výdrž, svítivost

Nevýhody

Cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Výhody

Barva světla a precizní zpracování.

Nevýhody

Nižší životnost?

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

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Upozornění

  1. ¹ Jas v porovnání s minimálním standardem daným zákonem.

  2. ² Dodatečná bezpečná vzdálenost v porovnání délky paprsku s odvozeným minimem podle předpisu ECE, na základě hodnoty 1 lux. Nejzazší vzdálenost od vozidla.