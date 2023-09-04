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11580U2500CX
11580U2500CX
Typ žárovky: H15
LED žárovka pro přímou instalaci
Kompaktní provedení
Studené bílé světlo o teplotě 6 000 K
Počet žárovek: 2
Se žárovkami Philips Ultinon Access LED je instalace tak rychlá a snadná, že ji hravě zvládne každý! Není třeba kontrolovat kompatibilitu ani používat adaptérové kroužky: žárovky Philips Ultinon Access LED mají velmi kompaktní tělo a integrovanou patici kompatibilní s normou IEC 60061. Jejich konstrukce pro přímou instalaci má stejné rozměry jako halogenové žárovky, což umožňuje snadnou instalaci ve stísněných prostorech. Žárovky jsou široce kompatibilní s většinou modelů vozidel a snadno se montují do vozidel vybavených žárovkami typu H15*.
Žárovky Philips Ultinon Access LED jsou navrženy pro lepší výkon světelného paprsku než halogenové žárovky, a to v kompaktním a univerzálním provedení. Tyto žárovky využívají nejnovější inovace LED technologie a poskytují stejný světelný tok jako standardní halogenové žárovky ECE, ale výkon paprsku je výrazně lepší při nižší spotřebě energie. Žárovky Philips Ultinon Access LED poskytují řidičům lepší výhled na silnici, čímž usnadňují zpozorování překážek a přispívají k bezpečnější jízdě.
Technologicky vyspělé osvětlení značky Philips je v automobilovém průmyslu dobře známé již 100 let. Jsme si vědomi toho, že výkon našich výrobků závisí na jejich kompatibilitě s požadavky současného prostředí automobilového průmyslu, a proto je navrhujeme tak, aby maximálně splňovaly oborové normy. Naše žárovky Philips Ultinon Access LED jsou v souladu s normami EMI pro elektromagnetické rušení. Jsou přesně konstruované tak, aby odolaly nástrahám moderního automobilového života, a nenarušují provoz jiných součástí vozidla.
4.3
z 5
31
Recenze
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Výhody
Silný jas
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Výhody
Kvalita, výdrž, svítivost
Nevýhody
Cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Mišelin
15/11/2019
Česká republika
Ověřený kupující
Skvělá barva světla
Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.
Výhody
Barva světla a precizní zpracování.
Nevýhody
Nižší životnost?
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky. Žárovky není povoleno používat na veřejných komunikacích.
V porovnání s minimálním zákonným požadavkem. Platí pro žárovky H4 a H7. Může se lišit v závislosti na modelu automobilu a typu žárovky.
2letá záruka. Další informace o našich záručních podmínkách najdete na webu philips.com/auto-warranty.