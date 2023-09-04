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  • Posviťte si na pokrok s osvětlením LED
  • Posviťte si na pokrok s osvětlením LED

Ultinon Pro3022žárovky LED do světlometů

LUM11012U3022X2

4.3
| (31) Recenze
Posviťte si na pokrok s osvětlením LED
Žárovky LED do světlometů společnosti Philips* jsou navrženy tak, aby poskytovaly skvělý poměr cena/výkon, silné osvětlení a spolehlivý výkon. Tyto žárovky jsou vyrobeny s cílem nabídnout vám dlouhou životnost a snadnou instalaci a představují dokonalý přechod z halogenových žárovek na pokročilejší technologii LED.
Zobrazit všechny výhody

Stylové osvětlení LED, které lze snadno instalovat

Posviťte si na pokrok s osvětlením LED

  • Typ žárovky: HIR2

  • Až o 100 % vyšší jas

  • Studené bílé světlo o teplotě 6 000 K

  • 2letá záruka

  • Počet žárovek: 2

Kvalitní, studené bílé světlo

Chcete-li získat moderní, studené bílé světlo, upgradujte světlomety svého vozu pomocí žárovek Philips LED Ultinon Pro3022. Tyto vynikající žárovky obsahují čipy LED s barevnou teplotou 6 000 K a jsou navrženy pro zajištění maximálního pohodlí při jízdě. Budete schopni rychleji rozeznat překážky, řídit s větší jistotou, a současně zabráníte oslnění ostatních účastníků silničního provozu. Získejte výkonnost i styl s našimi žárovkami Philips LED Ultinon Pro3022.

Dlouhá životnost žárovek

Správný světlomet LED poskytuje kvalitní světlo, které vydrží déle. Žárovky Philips Ultinon Pro3022 mají odolnou konstrukci s duálním systémem chlazení: aktivním chlazením AirCool v kombinaci s hliníkovým chladičem, který odvádí teplo pryč z důležitých součástí světlometu. Nabízejí životnost 2 000 hodin, což může být až čtyřikrát déle než halogenové žárovky, které nahrazují***.

Snadná instalace

Optimalizovaná velikost žárovek LED je klíčová, protože některá optika může být velmi malá. I když některá dostupná řešení LED pro dodatečnou montáž mohou obsahovat externí krabičku budiče, naše žárovka LED Philips Ultinon Pro3022 nabízí integrovanou krabičku budiče, takže instalace je rychlejší a bezproblémová. Kompaktní provedení je vhodné pro širší spektrum modelů vozidel a specializovaní mechanici jej mohou snadno instalovat. Pusťte se do potřebné změny! Postupujte podle podrobného průvodce zde****.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

31

Recenze

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Výhody

Silný jas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Výhody

Kvalita, výdrž, svítivost

Nevýhody

Cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Výhody

Barva světla a precizní zpracování.

Nevýhody

Nižší životnost?

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

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Upozornění

  1. Ve srovnání s minimální zákonnou normou pro halogenové žárovky.

  2. Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky. Žárovky není povoleno používat na veřejných komunikacích

  3. Podrobnosti naleznete na webu Philips.com/AutomotiveSupport

  4. Dostupné na webu Philips.com/LEDcompatibility-check

  5. Navštivte webovou stránku Philips.com/LED-bulbs