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LUM11012U3022X2
Typ žárovky: HIR2
Až o 100 % vyšší jas
Studené bílé světlo o teplotě 6 000 K
2letá záruka
Počet žárovek: 2
Chcete-li získat moderní, studené bílé světlo, upgradujte světlomety svého vozu pomocí žárovek Philips LED Ultinon Pro3022. Tyto vynikající žárovky obsahují čipy LED s barevnou teplotou 6 000 K a jsou navrženy pro zajištění maximálního pohodlí při jízdě. Budete schopni rychleji rozeznat překážky, řídit s větší jistotou, a současně zabráníte oslnění ostatních účastníků silničního provozu. Získejte výkonnost i styl s našimi žárovkami Philips LED Ultinon Pro3022.
Správný světlomet LED poskytuje kvalitní světlo, které vydrží déle. Žárovky Philips Ultinon Pro3022 mají odolnou konstrukci s duálním systémem chlazení: aktivním chlazením AirCool v kombinaci s hliníkovým chladičem, který odvádí teplo pryč z důležitých součástí světlometu. Nabízejí životnost 2 000 hodin, což může být až čtyřikrát déle než halogenové žárovky, které nahrazují***.
Optimalizovaná velikost žárovek LED je klíčová, protože některá optika může být velmi malá. I když některá dostupná řešení LED pro dodatečnou montáž mohou obsahovat externí krabičku budiče, naše žárovka LED Philips Ultinon Pro3022 nabízí integrovanou krabičku budiče, takže instalace je rychlejší a bezproblémová. Kompaktní provedení je vhodné pro širší spektrum modelů vozidel a specializovaní mechanici jej mohou snadno instalovat. Pusťte se do potřebné změny! Postupujte podle podrobného průvodce zde****.
4.3
z 5
31
Recenze
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Výhody
Silný jas
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Výhody
Kvalita, výdrž, svítivost
Nevýhody
Cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Mišelin
15/11/2019
Česká republika
Ověřený kupující
Skvělá barva světla
Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.
Výhody
Barva světla a precizní zpracování.
Nevýhody
Nižší životnost?
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Ve srovnání s minimální zákonnou normou pro halogenové žárovky.
Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky. Žárovky není povoleno používat na veřejných komunikacích
Podrobnosti naleznete na webu Philips.com/AutomotiveSupport
Dostupné na webu Philips.com/LEDcompatibility-check
Navštivte webovou stránku Philips.com/LED-bulbs