3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
LPL27SPAREX1
Vysoce kvalitní svítilna LED
250 lm Boost / 120 lm Eco
1 náhradní nabíjecí modul
Viditelnější barevný design
Svítilna LED je odolná proti vodě a odpovídá normě IP54.
Technologie baterie LifeP04 s rychlým nabíjením a úsporou energie. Protože se moduly nabíjejí rychle, můžete kdykoli neprodleně vyjmout ten, který je nabitý a připravený k práci.
Recenze