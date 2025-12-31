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Ukončeno

ProfessionalNÁHRADNÍ ČÁST SVÍTILNY MATCHLINE MDLS CRI LPL41

LPL27SPAREX1

Uvidíte lépe, dosáhnete lepších výsledků
Robustní a handsfree, tento vícesměrový modul poskytne optimální viditelnost bez stínů.
Zobrazit všechny výhody

Systém osvětlení vše v jednom pro profesionály

Uvidíte lépe, dosáhnete lepších výsledků

  • Vysoce kvalitní svítilna LED

  • 250 lm Boost / 120 lm Eco

  • 1 náhradní nabíjecí modul

  • Viditelnější barevný design

Chráněno proti vodě a prachu – krytí IP54

Chráněno proti vodě a prachu – krytí IP54

Svítilna LED je odolná proti vodě a odpovídá normě IP54.

Velká odolnost proti nárazu – třída IK07

Velká odolnost proti nárazu – třída IK07

Technologie baterie LifeP04 s rychlým nabíjením a úsporou energie

Technologie baterie LifeP04 s rychlým nabíjením a úsporou energie

Technologie baterie LifeP04 s rychlým nabíjením a úsporou energie. Protože se moduly nabíjejí rychle, můžete kdykoli neprodleně vyjmout ten, který je nabitý a připravený k práci.

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu