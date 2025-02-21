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Ukončeno
Potlačení hluku Pro+
Přirozený, vyvážený zvuk
Prvotřídní kožené provedení
38 hodin přehrávání
Tato bezdrátová sluchátka přes uši s uzavřenou zadní částí jsou od zvuku až po materiály zpracována tak, abyste se mohli hluboko ponořit do hudby. Bez ohledu na velikost nebo tvar hlavy měkké náušníky z paměťové pěny dobře přiléhají a když sluchátka sejmete, hudba se pozastaví.
Dokonale vyladěné reproduktory v těchto sluchátkách s certifikací pro zvuk ve vysokém rozlišení poskytují nádherně vyvážený zvuk, ať je funkce ANC zapnutá nebo vypnutá. Basy jsou přesné a působivé, aniž by byly příliš silné. Střední frekvence jsou plné a příjemné. Vysoké frekvence jsou vyšperkované spoustou detailů.
Poslouchejte s dokonalou hlasitostí, ať jste kdekoli. Adaptivní potlačení hluku využívá jeden externí a jeden interní mikrofon k odfiltrování nežádoucích zvuků a umožňuje vám ponořit se do hudby. Režim Awareness vám umožní začít znovu vnímat okolní svět, když je třeba.
Ocenění
3.5
z 5
35
Recenze
Hallk
21/02/2025
Polska
obiektywnie pod dłuższym czasie
Użytkuję te słuchawki od 3 lat. Wyśmienite oddanie dźwięku, szerokie spektrum częstotliwości, wygoda oraz możliwość konfiguracji w aplikacji czyni produkt bardzo dobrym wyborem dla średniej półki użytkowników". Minus to problematyczne sterowanie na touchpad sławek. Jednak jako doświadczony użytkownik sprzętu AV zdecydowanie polecam produkt tej rodziny (Fidelio) dla zainteresowanych średnią i wyższą półka jakości dźwięku. Za produktem przemawia jakość dźwięku, łatwość konfiguracji, wykonanie, wyposażenie.
Výhody
jakość, cena, wytrzymałość, aplikacje
Nevýhody
ciężar, trwałość nauszników
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Snquaie1
29/11/2024
Polska
Fajne słuchawki - aktualizacja
Też mi się odkleiła wyściółka pałąka. Poza tym, super. Ponieważ jestem poza terytorium kraju o reklamacji mogę pomarzyć. Przykleję sobie. Nadal, polecam ten produkt.
Výhody
Komfort noszenia i słuchania
Nevýhody
Częściowo odklejona wyściółka, po około pół roku użytkowania.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
@kLodz
11/07/2024
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
udoskonalona budowa elementy wrażlie aluminium
Słuchawki bardzo dobre dołączona apka sterująca,poprawiona i wzmocniona konstrukcja w newralgicznych miejscach
Výhody
Bardzo dobry dźwięk i wyciszenie
Nevýhody
trochę za czuły panel dotykowy,brak regulacji tej funkcji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio L3 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
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Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.