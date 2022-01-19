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Ukončeno
HX9631/16
HX962K
Usnadněné čištění s připojením
Zabudovaný tlakový senzor
Detekce inteligentní hlavice kartáčku
4 režimy, 3 intenzity
S hlavicí elektrického kartáčku C3 Premium Plaque Defence pro odstraňování zubního plaku víte, že dosáhnete nejhlubšího možného čištění. Měkká, flexibilní vlákna jsou navržena tak, aby se zakřivovala okolo kontur zubů a zajišťovala 4x větší kontakt s povrchem** a odstranila až 10x více plaku z obtížně přístupných míst.
Zaměřte se na zlepšení zdraví vašich dásní s kartáčkovou hlavicí G3 Premium Gum Care. Díky menším rozměrům a pruhu vláken směřujícím na dásně je skvělou volbou, jak ochránit oblast dásní před onemocněním. Lidé, kteří používají tuto kartáčkovou hlavici mají až o 100 % nižší zánětlivost dásní* a až 7x zdravější dásně během pouhých dvou týdnů.*
Kartáčková hlavice C3 Premium Plaque Control je navržena tak, aby vám zajistila dosud nejhlubší vyčištění. Měkké flexibilní strany a vlákna dokonale kopírují obrysy vašich zubů, poskytují 4x větší kontakt s povrchem a pomáhají zacílit na těžko dostupná místa*.
1.0
z 5
1
Recenze
Vytka
19/01/2022
Lietuva
2 handles broke in 2 months
Awfully unreliable. The second handle broke yesterday. This is unacceptable. I’ll never buy Philips again.
Výhody
None
Nevýhody
Breaks
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7900 Advanced Whitening HX9631/17 Sonic electric toothbrush with app
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7900 Advanced Whitening HX9631/17 Sonic electric toothbrush with app
Studie
více než manuální kartáček
ve srovnání s DiamondClean
založeno na dvou periodách dvouminutového čištění denně