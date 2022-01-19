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  • Vše, co potřebujete pro skvělé zdraví ústní dutiny
  • Vše, co potřebujete pro skvělé zdraví ústní dutiny
  • Vše, co potřebujete pro skvělé zdraví ústní dutiny
  • Vše, co potřebujete pro skvělé zdraví ústní dutiny
  • Vše, co potřebujete pro skvělé zdraví ústní dutiny
  • Vše, co potřebujete pro skvělé zdraví ústní dutiny
  • Vše, co potřebujete pro skvělé zdraví ústní dutiny
  • Vše, co potřebujete pro skvělé zdraví ústní dutiny
  • Vše, co potřebujete pro skvělé zdraví ústní dutiny
  • Vše, co potřebujete pro skvělé zdraví ústní dutiny
  • Vše, co potřebujete pro skvělé zdraví ústní dutiny
  • Vše, co potřebujete pro skvělé zdraví ústní dutiny
  • Vše, co potřebujete pro skvělé zdraví ústní dutiny
  • Vše, co potřebujete pro skvělé zdraví ústní dutiny
  • Vše, co potřebujete pro skvělé zdraví ústní dutiny
  • Vše, co potřebujete pro skvělé zdraví ústní dutiny
  • Vše, co potřebujete pro skvělé zdraví ústní dutiny
  • Vše, co potřebujete pro skvělé zdraví ústní dutiny
  • Vše, co potřebujete pro skvělé zdraví ústní dutiny
  • Vše, co potřebujete pro skvělé zdraví ústní dutiny

Ukončeno

ExpertClean 7500Sonický zubní kartáček s aplikací

HX9631/16

HX962K

1
| (1) Recenze
Vše, co potřebujete pro skvělé zdraví ústní dutiny
Udržování dobrých návyků při čištění zubů je obtížné. ExpertClean vás provede mezi prohlídkami u zubaře. Zjistěte, kdy upravit tlak pomocí vestavěných inteligentních snímačů a pomocí zprávy o pokroku aplikace se můžete držet svého čištění.
Zobrazit všechny výhody
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníky nejdoporučovanější elektrický kartáček na světě1

Odstraňuje až 10x více plaku

Vše, co potřebujete pro skvělé zdraví ústní dutiny

  • Usnadněné čištění s připojením

  • Zabudovaný tlakový senzor

  • Detekce inteligentní hlavice kartáčku

  • 4 režimy, 3 intenzity

Odstraní až 10krát více plaku* a zajišťuje hloubkové čištění

Odstraní až 10krát více plaku* a zajišťuje hloubkové čištění

S hlavicí elektrického kartáčku C3 Premium Plaque Defence pro odstraňování zubního plaku víte, že dosáhnete nejhlubšího možného čištění. Měkká, flexibilní vlákna jsou navržena tak, aby se zakřivovala okolo kontur zubů a zajišťovala 4x větší kontakt s povrchem** a odstranila až 10x více plaku z obtížně přístupných míst.

Až 7x zdravější dásně* během pouhých 2 týdnů

Až 7x zdravější dásně* během pouhých 2 týdnů

Zaměřte se na zlepšení zdraví vašich dásní s kartáčkovou hlavicí G3 Premium Gum Care. Díky menším rozměrům a pruhu vláken směřujícím na dásně je skvělou volbou, jak ochránit oblast dásní před onemocněním. Lidé, kteří používají tuto kartáčkovou hlavici mají až o 100 % nižší zánětlivost dásní* a až 7x zdravější dásně během pouhých dvou týdnů.*

Tvrdý k zubnímu plaku, šetrný k dásním

Tvrdý k zubnímu plaku, šetrný k dásním

Kartáčková hlavice C3 Premium Plaque Control je navržena tak, aby vám zajistila dosud nejhlubší vyčištění. Měkké flexibilní strany a vlákna dokonale kopírují obrysy vašich zubů, poskytují 4x větší kontakt s povrchem a pomáhají zacílit na těžko dostupná místa*.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

1.0

z 5

1

Recenze

5
4
3
2

19/01/2022

Lietuva

Lietuva

2 handles broke in 2 months

Awfully unreliable. The second handle broke yesterday. This is unacceptable. I’ll never buy Philips again.

Výhody

None

Nevýhody

Breaks

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7900 Advanced Whitening HX9631/17 Sonic electric toothbrush with app

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7900 Advanced Whitening HX9631/17 Sonic electric toothbrush with app

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Upozornění

  1. Studie 

  1. více než manuální kartáček

  2. ve srovnání s DiamondClean

  3. založeno na dvou periodách dvouminutového čištění denně