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Ukončeno
HX9332/04
HX9340
5 režimů
2 hlavice
Nabíjecí sklenice
Cestovní nabíjecí pouzdro s USB
Hustě osázená, vysoce kvalitní vlákna odstraňují až 7x více plaku než manuální zubní kartáček.
Nasaďte hlavici kartáčku DiamondClean a jemně, avšak efektivně odstraňte povrchové nečistoty. Hustě osázená vlákna uprostřed hlavice slouží k odstraňování skvrn a odvedou spoustu práce, díky níž bude váš úsměv 2x bělejší za pouhých 7 dní.*
Díky optimálnímu čištění se sonickým kartáčkem DiamondClean budou vaše dásně zdravější již za 2 týdny. Odstraníte až 7x více plaku podél linie dásní než s manuálním zubním kartáčkem a získáte ten nejzdravější úsměv.
Ocenění
4.7
z 5
1496
Recenze
93%
Doporučuje tento produkt
Lijana
22/05/2022
Česká republika
Kartáček je super
Kartáček jsem dostala jako dárek, ale vybrala jsem si ho,protože se mi líbil vzhledově, má cestovní pouzdro a nabíjecí sklenici. Kartáček mi zuby krásně vyčistí a vyleští. Jsem s ním moc spokojená
Výhody
Několik nastavitelnych programů
Nevýhody
Žádné nevýhody
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX9312/04 Sonický elektrický zubní kartáček, nabíjecí sklenice
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX9312/04 Sonický elektrický zubní kartáček, nabíjecí sklenice
Sussan.ka
14/05/2022
Česká republika
Spokojenost
Kartáček jsem dostala jako dárek. Sama bych si jej nekoupila, žila jsem v mylném přesvědčení, že el. kartáček nevyčistí zuby tak dokonale jako já sama manuálním. Teď už vím, že čistí dokonale a mnohem rychleji.
Výhody
Rychlost, preciznost
Nevýhody
Ze začátku jsou vibrace nezvyklé a děsně to lochtá. :D
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX9332/04 Sonický zubní kartáček
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX9332/04 Sonický zubní kartáček
DanielBenda
10/05/2022
Česká republika
Super kartacek pro me a pritekyni, doporucuji!
Super kartacek pro me a pritekyni, doporucuji! Uz si nedokazu predstavit pouzivat normalni kartacek.
Výhody
Opravdu pocit cistych zubu, vydrz, pouzdro
Nevýhody
Zadne
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX9392/39 2 sonické elektrické zubní kartáčky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX9392/39 2 sonické elektrické zubní kartáčky
Studie
při čištění 2x denně v režimu Clean po dobu dvou minut