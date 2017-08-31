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Ukončeno
2 ks v balení
Standardní velikost
Nasazovací
Unikátní hloubkové čištění
Naše kartáčková hlavice AdaptiveClean je jediná hlavice elektrického kartáčku, která se dokáže přizpůsobit jedinečnému tvaru vašich zubů a dásní. Díky měkkým flexibilním bokům vyrobeným z gumy se vlákna kartáčkové hlavice mohou přizpůsobit tvaru povrchu každého zubu. Výsledkem je až 4x více povrchového kontaktu* a až 10x více odstraněného plaku** podél linie dásní a mezi zuby. Dokonce i obtížně dostupná místa se vyčistí do hloubky a šetrně k dásním.
S kartáčkovou hlavicí AdaptiveClean je dokonce i nejhlubší čištění jemné. Když váš sonický zubní kartáček kopíruje tvar linie dásní, flexibilní boky a vlákna kartáčkové hlavice tlumí veškerý nadbytečný tlak, který byste mohli aplikovat. Měkké tkáně v okolí dásní jsou chráněny, i když na kartáček příliš tlačíte.
Naše nejinovativnější kartáčková hlavice také čistí z našich kartáčkových hlavic vůbec nejhlouběji. Díky své flexibilní formě dokáže kartáčková hlavice AdaptiveClean odstranit až 10 x více plaku z obtížně přístupných míst. Pohyb kartáčkové hlavice byl speciálně navržen tak, aby vylepšil dynamiku čištění sonického zubního kartáčku Philips. Ať čistíte jakkoli, výsledek bude výjimečný a uvidíte jej i ucítíte.
3.7
z 5
10
Recenze
80%
Doporučuje tento produkt
hankat7
31/08/2017
Česká republika
Ověřený kupující
Že všech kartáčků, co jsem vyzkoušela, je bezkonkurenčně nejlepší
Oceňuji měkkou vrstvu na vrchní straně. Při náhodném zavadění o horní zuby, není dotyk tak tvrdý a nepříjemný. Jsem velmi spokojená.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AdaptiveClean HX9044/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AdaptiveClean HX9044/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
grzegorz1111
13/08/2018
Polska
solidna
bardzo dobrze czyści zęby jest dość duża co na pierwszy raz przeszkadza ale efekt mycia jest niesamowity.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Aleksandra96
09/01/2018
Polska
Ověřený kupující
Bardzo funkcjonalny
Polecam każdemu, nawet dla osób z wrażliwymi dziąsłami
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AdaptiveClean HX9044/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AdaptiveClean HX9044/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Ve srovnání s hlavicí kartáčku DiamondClean
než manuální kartáček