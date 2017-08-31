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  • Čím hlubší vyčištění, tím zdravější dásně
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  • Čím hlubší vyčištění, tím zdravější dásně
  • Čím hlubší vyčištění, tím zdravější dásně
  • Čím hlubší vyčištění, tím zdravější dásně
  • Čím hlubší vyčištění, tím zdravější dásně
  • Čím hlubší vyčištění, tím zdravější dásně
  • Čím hlubší vyčištění, tím zdravější dásně
  • Čím hlubší vyčištění, tím zdravější dásně
  • Čím hlubší vyčištění, tím zdravější dásně
  • Čím hlubší vyčištění, tím zdravější dásně
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  • Čím hlubší vyčištění, tím zdravější dásně
  • Čím hlubší vyčištění, tím zdravější dásně
  • Čím hlubší vyčištění, tím zdravější dásně
  • Čím hlubší vyčištění, tím zdravější dásně
  • Čím hlubší vyčištění, tím zdravější dásně
  • Čím hlubší vyčištění, tím zdravější dásně
  • Čím hlubší vyčištění, tím zdravější dásně
  • Čím hlubší vyčištění, tím zdravější dásně

Ukončeno

Philips Sonicare AdaptiveCleanStandardní velikost hlavice sonického kartáčku 2 ks

HX9042/07

3.7
| (10) Recenze | 80% Doporučuje tento produkt
Čím hlubší vyčištění, tím zdravější dásně
Čištění těžko dostupných míst je nyní mnohem snazší. Kartáčková hlavice AdaptiveClean přináší až 4krát větší kontakt s povrchem zubů a dásní* a snadno absorbuje přílišný tlak při čištění. Ať si čistíte zuby jakkoliv, dosáhnete vyčištění do hloubky, které je zároveň šetrné k dásním.
Zobrazit všechny výhody

Kartáčková hlavice pro unikátní hloubkové čištění

Čím hlubší vyčištění, tím zdravější dásně

  • 2 ks v balení

  • Standardní velikost

  • Nasazovací

  • Unikátní hloubkové čištění

4x více povrchového kontaktu* pro hloubkové čištění bez námahy

4x více povrchového kontaktu* pro hloubkové čištění bez námahy

Naše kartáčková hlavice AdaptiveClean je jediná hlavice elektrického kartáčku, která se dokáže přizpůsobit jedinečnému tvaru vašich zubů a dásní. Díky měkkým flexibilním bokům vyrobeným z gumy se vlákna kartáčkové hlavice mohou přizpůsobit tvaru povrchu každého zubu. Výsledkem je až 4x více povrchového kontaktu* a až 10x více odstraněného plaku** podél linie dásní a mezi zuby. Dokonce i obtížně dostupná místa se vyčistí do hloubky a šetrně k dásním.

Až 2x prospěšnější pro dásně než manuální zubní kartáček

Až 2x prospěšnější pro dásně než manuální zubní kartáček

S kartáčkovou hlavicí AdaptiveClean je dokonce i nejhlubší čištění jemné. Když váš sonický zubní kartáček kopíruje tvar linie dásní, flexibilní boky a vlákna kartáčkové hlavice tlumí veškerý nadbytečný tlak, který byste mohli aplikovat. Měkké tkáně v okolí dásní jsou chráněny, i když na kartáček příliš tlačíte.

Odstraní až 10x více zubního plaku** z obtížně přístupných míst

Odstraní až 10x více zubního plaku** z obtížně přístupných míst

Naše nejinovativnější kartáčková hlavice také čistí z našich kartáčkových hlavic vůbec nejhlouběji. Díky své flexibilní formě dokáže kartáčková hlavice AdaptiveClean odstranit až 10 x více plaku z obtížně přístupných míst. Pohyb kartáčkové hlavice byl speciálně navržen tak, aby vylepšil dynamiku čištění sonického zubního kartáčku Philips. Ať čistíte jakkoli, výsledek bude výjimečný a uvidíte jej i ucítíte.

Technické specifikace

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Recenze

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3.7

z 5

10

Recenze

80%

Doporučuje tento produkt

2

31/08/2017

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Že všech kartáčků, co jsem vyzkoušela, je bezkonkurenčně nejlepší

Oceňuji měkkou vrstvu na vrchní straně. Při náhodném zavadění o horní zuby, není dotyk tak tvrdý a nepříjemný. Jsem velmi spokojená.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AdaptiveClean HX9044/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AdaptiveClean HX9044/07 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

13/08/2018

Polska

Polska

solidna

bardzo dobrze czyści zęby jest dość duża co na pierwszy raz przeszkadza ale efekt mycia jest niesamowity.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AdaptiveClean HX9042/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

09/01/2018

Polska

Polska

Ověřený kupující

Bardzo funkcjonalny

Polecam każdemu, nawet dla osób z wrażliwymi dziąsłami

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AdaptiveClean HX9044/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AdaptiveClean HX9044/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

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Upozornění

  1. Ve srovnání s hlavicí kartáčku DiamondClean

  2. než manuální kartáček