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Ukončeno
Nečistíte si mezizubní prostory? Pak používejte AirFloss.
Pro ty, kteří si nečistí mezizubní prostory pravidelně, zařízení AirFloss nabízí snadný způsob, jak je začít čistit. Zařízení AirFloss se dá využít i pro čištění vodou nebo ústní vodou a poskytuje funkci unikátní vzduchové technologie a technologie mikrokapek, které pomáhají odstranit plak v těžko dostupných místech.
S 1 tryskou
Čištění mezizubních prostor je velmi důležité pro celkové zdraví ústní dutiny. Přístroj AirFloss představuje snadný způsob čištění mezi zuby a pomáhá vybudovat zdravé návyky. Po třech měsících používání přístroj AirFloss pokračovalo 96 % osob, které dříve používaly mezizubní nit nedůsledně, v používání přístroje AirFloss čtyři nebo více dní týdně.
Se zařízením AirFloss budou vaše ústa čistá za pouhých 30 sekund. Jednoduše stiskněte tlačítko pro jedno čištění, zařízení posuňte znovu a opakujte. Chcete-li použít funkci automatického čištění, podržte tlačítko a posunujte špičku zařízení z místa na místo. Každou sekundu se čištění automaticky spustí.
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4.3
z 5
104
Recenze
80%
Doporučuje tento produkt
Zebra 17
22/05/2020
Česká republika
Funguje tak,jak jsem si představoval .
Perfektně čistí mezizubní prostor a je šetrný k dásním.
Výhody
Jednoduché používání a účinnost
Nevýhody
Nevím
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss HX8211/02 Mezizubní – nabíjecí
Datum použití 2019-11-22
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss HX8211/02 Mezizubní – nabíjecí
Datum použití 2019-11-22
Lucka1
15/01/2018
Česká republika
Naprostá spokojenost s produktem
Mezizubní kartáček sice používám pravidelně, přesto si mezizubní prostory ještě na závěr dočistím pomocí Philips Sonicare AirFloss. Philips Sonicare AirFloss poskytuje šetrný a účinný způsob odstranění drobných nečistot z mezizubních prostor. Nedám na něj dospustit. Když se mi jeden po těžkém pádu rozbil, musela jsem si hned pořídit nový.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss HX8210/22 Přístroj pro mezizubní hygienu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss HX8210/22 Přístroj pro mezizubní hygienu
doan93
01/11/2017
Česká republika
Úžasný výrob s ohromujícími výsledky
Perfektní zařízení pro dokonalé dočištění mezi zubí. Vřele doporučuji tento produkt. Desing a technické zpracování na špičkové úrovni.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss HX8210/22 Přístroj pro mezizubní hygienu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss HX8210/22 Přístroj pro mezizubní hygienu
než samotné manuální čištění zubním kartáčkem