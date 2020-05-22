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Ukončeno

Philips Sonicare AirFlossMezizubní – nabíjecí

HX8211/02

4.3

| (104) Recenze | 80% Doporučuje tento produkt

Nečistíte si mezizubní prostory? Pak používejte AirFloss.

Pro ty, kteří si nečistí mezizubní prostory pravidelně, zařízení AirFloss nabízí snadný způsob, jak je začít čistit. Zařízení AirFloss se dá využít i pro čištění vodou nebo ústní vodou a poskytuje funkci unikátní vzduchové technologie a technologie mikrokapek, které pomáhají odstranit plak v těžko dostupných místech.

Zobrazit všechny výhody

Odstraňuje plak, který běžné čištění zubů odstranit nedokáže

Nečistíte si mezizubní prostory? Pak používejte AirFloss.

  • S 1 tryskou

Technologie mikrokapiček vody a vzduchu

Technologie mikrokapiček vody a vzduchu

Snadná cesta ke zlepšení čištění mezizubních prostor

Snadná cesta ke zlepšení čištění mezizubních prostor

Čištění mezizubních prostor je velmi důležité pro celkové zdraví ústní dutiny. Přístroj AirFloss představuje snadný způsob čištění mezi zuby a pomáhá vybudovat zdravé návyky. Po třech měsících používání přístroj AirFloss pokračovalo 96 % osob, které dříve používaly mezizubní nit nedůsledně, v používání přístroje AirFloss čtyři nebo více dní týdně.

Vyčistí vaše celá ústa za pouhých 30 sekund

Vyčistí vaše celá ústa za pouhých 30 sekund

Se zařízením AirFloss budou vaše ústa čistá za pouhých 30 sekund. Jednoduše stiskněte tlačítko pro jedno čištění, zařízení posuňte znovu a opakujte. Chcete-li použít funkci automatického čištění, podržte tlačítko a posunujte špičku zařízení z místa na místo. Každou sekundu se čištění automaticky spustí.

Technické specifikace

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Recenze

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4.3

z 5

104

Recenze

80%

Doporučuje tento produkt

22/05/2020

Česká republika

Česká republika

Funguje tak,jak jsem si představoval .

Perfektně čistí mezizubní prostor a je šetrný k dásním.

Výhody

Jednoduché používání a účinnost

Nevýhody

Nevím

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss HX8211/02 Mezizubní – nabíjecí

Datum použití 2019-11-22

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss HX8211/02 Mezizubní – nabíjecí

Datum použití 2019-11-22

15/01/2018

Česká republika

Česká republika

Naprostá spokojenost s produktem

Mezizubní kartáček sice používám pravidelně, přesto si mezizubní prostory ještě na závěr dočistím pomocí Philips Sonicare AirFloss. Philips Sonicare AirFloss poskytuje šetrný a účinný způsob odstranění drobných nečistot z mezizubních prostor. Nedám na něj dospustit. Když se mi jeden po těžkém pádu rozbil, musela jsem si hned pořídit nový.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss HX8210/22 Přístroj pro mezizubní hygienu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss HX8210/22 Přístroj pro mezizubní hygienu

01/11/2017

Česká republika

Česká republika

Úžasný výrob s ohromujícími výsledky

Perfektní zařízení pro dokonalé dočištění mezi zubí. Vřele doporučuji tento produkt. Desing a technické zpracování na špičkové úrovni.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss HX8210/22 Přístroj pro mezizubní hygienu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss HX8210/22 Přístroj pro mezizubní hygienu

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  1. než samotné manuální čištění zubním kartáčkem