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Ukončeno

Philips Sonicare AirFloss UltraTrysky pro mezizubní hygienu 2 ks

HX8032/07

3.9
| (14) Recenze | 85% Doporučuje tento produkt
Zdravější dásně za 2 týdny, zaručeno*
Trysky AirFloss Ultra jsou pro ty, kdo nepoužívají pravidelně zubní nit, nejjednodušším způsobem efektivního čištění mezi zuby.
Zobrazit všechny výhody

Pro ty, kdo nepoužívají pravidelně zubní nit

Zdravější dásně za 2 týdny, zaručeno*

  • 2 trysky

Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku***

Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku***

AirFloss Pro/Ultra odstraňuje až 99,9 % zubního plaku z čištěných míst.***

Technologie mikrokapiček vody a vzduchu

Technologie mikrokapiček vody a vzduchu

Klinicky prokázané výsledky jsou podloženy naší jedinečnou technologií kombinující směs vzduchu a mikrokapiček ústní vody nebo obyčejné vody k účinnému a současně jemnému čištění mezi zuby a podél linie dásní.

Jednoduchý způsob, jak získat zdravý návyk

Jednoduchý způsob, jak získat zdravý návyk

Čištění mezizubních prostor je velmi důležité pro celkové zdraví ústní dutiny. AirFloss představuje snadný způsob čištění mezi zuby a pomáhá vybudovat zdravé návyky.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.9

z 5

14

Recenze

85%

Doporučuje tento produkt

3
2

15/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Ma dost velký tlak

Chtěla jsem vyzkoušet místo mezizubnich kartáčku..

Nevýhody

Musí se to naučit

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks

02/01/2019

Česká republika

Česká republika

spokojenost

Používám zatím jen týden, ale jsem velmi spokojená. Výrobek naprosto splnil má očekávání.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks

15/03/2016

Polska

Polska

lepszy niż nitka dentystyczna

Mając podrażnione dziąsła używanie zarówno nitek dentystycznych jak i wyciorka powodowało, iż moje dziąsła krwawiły i jeszcze bardziej bolały. Irygator pomógł mi pozbyć się resztek jedzenia przede wszystkim dokładanie i bez bólu. Jest bardzo łatwy w obsłudze. Niezwykle higieniczny. Za każdym razem musiałam wyrzucać wycior co wiązało się z kosztami. Szybko i sprawnie się ładuje. A raz porządnie naładowany spokojnie wystarcza na dobrych kilka dni. Zbiorniczek na wodę jest odpowiedniej wielkości, więc spokojnie wystarcza mi do wyczyszczenia całej jamy ustnej.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss HX8012/07 z dyszami

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss HX8012/07 z dyszami

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Upozornění

  1. při používání v kombinaci s manuálním kartáčkem a antibakteriální ústní vodou u pacientů s lehkým až středním zánětem dásní; AirFloss pomáhá těm, kdo pravidelně nepoužívají zubní nit, vypěstovat denní návyk čištění mezizubních prostor. Bližší informace najdete v sekci Otázky a odpovědi na kartě Podpora.

  2. * Z čištěných míst; v laboratorní studii, výsledky v praxi se mohou lišit

  3. nebo vám vrátíme peníze