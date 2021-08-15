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Ukončeno
2 trysky
AirFloss Pro/Ultra odstraňuje až 99,9 % zubního plaku z čištěných míst.***
Klinicky prokázané výsledky jsou podloženy naší jedinečnou technologií kombinující směs vzduchu a mikrokapiček ústní vody nebo obyčejné vody k účinnému a současně jemnému čištění mezi zuby a podél linie dásní.
Čištění mezizubních prostor je velmi důležité pro celkové zdraví ústní dutiny. AirFloss představuje snadný způsob čištění mezi zuby a pomáhá vybudovat zdravé návyky.
3.9
z 5
14
Recenze
85%
Doporučuje tento produkt
Sněžka
15/08/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Ma dost velký tlak
Chtěla jsem vyzkoušet místo mezizubnich kartáčku..
Nevýhody
Musí se to naučit
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks
Kobra9
02/01/2019
Česká republika
spokojenost
Používám zatím jen týden, ale jsem velmi spokojená. Výrobek naprosto splnil má očekávání.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss Ultra HX8032/07 Trysky pro mezizubní hygienu 2 ks
kate1980
15/03/2016
Polska
lepszy niż nitka dentystyczna
Mając podrażnione dziąsła używanie zarówno nitek dentystycznych jak i wyciorka powodowało, iż moje dziąsła krwawiły i jeszcze bardziej bolały. Irygator pomógł mi pozbyć się resztek jedzenia przede wszystkim dokładanie i bez bólu. Jest bardzo łatwy w obsłudze. Niezwykle higieniczny. Za każdym razem musiałam wyrzucać wycior co wiązało się z kosztami. Szybko i sprawnie się ładuje. A raz porządnie naładowany spokojnie wystarcza na dobrych kilka dni. Zbiorniczek na wodę jest odpowiedniej wielkości, więc spokojnie wystarcza mi do wyczyszczenia całej jamy ustnej.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss HX8012/07 z dyszami
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AirFloss HX8012/07 z dyszami
při používání v kombinaci s manuálním kartáčkem a antibakteriální ústní vodou u pacientů s lehkým až středním zánětem dásní; AirFloss pomáhá těm, kdo pravidelně nepoužívají zubní nit, vypěstovat denní návyk čištění mezizubních prostor. Bližší informace najdete v sekci Otázky a odpovědi na kartě Podpora.
* Z čištěných míst; v laboratorní studii, výsledky v praxi se mohou lišit
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