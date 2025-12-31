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  • Zlepšuje zdraví dásní až o 100%
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  • Zlepšuje zdraví dásní až o 100%
  • Zlepšuje zdraví dásní až o 100%
  • Zlepšuje zdraví dásní až o 100%
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  • Zlepšuje zdraví dásní až o 100%
  • Zlepšuje zdraví dásní až o 100%

Philips Sonicare 3 Series gum healthSonický elektrický zubní kartáček

HX6631/01

Zlepšuje zdraví dásní až o 100%
Zajistí efektivní odstranění zubního plaku a péči o dásně, což napomůže prevenci a omezení počátečních projevů onemocnění dásní. Současně můžete zažít nejpříjemnější způsob čištění zubů.
Zobrazit všechny výhody
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníky nejdoporučovanější značka sonických kartáčků na světě1

* v porovnání s manuálním kartáčkem

Zlepšuje zdraví dásní až o 100%

  • 1 režim

  • 3 nastavení intenzity

  • 1 kartáčková hlavice

Je dokázáno, že zlepšuje zdraví dásní třemi způsoby

Je dokázáno, že zlepšuje zdraví dásní třemi způsoby

Klinické testy dokázaly, že zlepšuje zdraví dásní třemi způsoby: snižuje zarudnutí, otoky a krvácení (místní)

V případě zánětu sliznice dásní předčí manuální zubní kartáček

V případě zánětu sliznice dásní předčí manuální zubní kartáček

Díky dokonalému odstranění zubního plaku podél linie dásní může tento zubní kartáček za pouhé dva týdny napomoci potlačení zánětu sliznice dásní až o 100 % lépe než manuální kartáček.

Tři nastavení intenzity pro jemný zážitek z čištění zubů

Tři nastavení intenzity pro jemný zážitek z čištění zubů

Díky třem nastavením intenzity s možností přizpůsobení (nízká, střední a vysoká) si můžete vybrat tu pravou úroveň výkonu a zajistit tak pohodlné čištění podél linie dásní. Po 1,5 vteřinách čištění budete muset dvojím stisknutím tlačítka přepnout režim. Jedním stisknutím čištění pozastavíte a druhým přepnete.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Studie 

  1. Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček

  2. při čištění 2x denně v režimu Clean po dobu dvou minut