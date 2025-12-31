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HX6631/01
1 režim
3 nastavení intenzity
1 kartáčková hlavice
Klinické testy dokázaly, že zlepšuje zdraví dásní třemi způsoby: snižuje zarudnutí, otoky a krvácení (místní)
Díky dokonalému odstranění zubního plaku podél linie dásní může tento zubní kartáček za pouhé dva týdny napomoci potlačení zánětu sliznice dásní až o 100 % lépe než manuální kartáček.
Díky třem nastavením intenzity s možností přizpůsobení (nízká, střední a vysoká) si můžete vybrat tu pravou úroveň výkonu a zajistit tak pohodlné čištění podél linie dásní. Po 1,5 vteřinách čištění budete muset dvojím stisknutím tlačítka přepnout režim. Jedním stisknutím čištění pozastavíte a druhým přepnete.
Recenze
Studie
Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček
při čištění 2x denně v režimu Clean po dobu dvou minut