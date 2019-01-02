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  • Menší velikost. Cílené čištění.
  • Menší velikost. Cílené čištění.
  • Menší velikost. Cílené čištění.
  • Menší velikost. Cílené čištění.
  • Menší velikost. Cílené čištění.
  • Menší velikost. Cílené čištění.

Ukončeno

Philips Sonicare DiamondCleanKompaktní hlavy sonického zubního kartáčku

HX6072/05

4.8
| (11) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Menší velikost. Cílené čištění.
Hlava kartáčku DiamondClean je ideální pro ty, kteří chtějí více než hloubkové čištění na odstranění skvrn pro zářivý bílý úsměv. Tato hlava kartáčku je také skvělá pro udržování zářivých zubů v období mezi profesionálním bělením.
Zobrazit všechny výhody

Pokročilé čištění pro odstranění skvrn a bělejší zuby

Menší velikost. Cílené čištění.

  • 2 ks v balení

  • Kompaktní velikost

  • Nasazovací

  • Dokonalé čištění, bělejší zuby.

Bělejší zuby za pouhý jeden týden

Bělejší zuby za pouhý jeden týden

Kartáčková hlavice Philips Sonicare DiamondClean odstraní až o 100 % více skvrn a zajistí tak bělejší zuby během pouhých 7 dní.

Vlákna ve tvaru diamantu zajistí o 100 % bělejší zuby během jednoho týdne

Vlákna ve tvaru diamantu zajistí o 100 % bělejší zuby během jednoho týdne

Část DiamondClean pro odstraňování pigmentací, kterou tvoří hustě osázená vlákna ve tvaru diamantu, odstraňuje povrchové skvrny vzniklé v důsledku konzumace jídla a nápojů. Až o 100 %* bělejší úsměv zaregistrujete během pouhých sedmi dnů.

Zkonstruováno pro plné využití sonické technologie

Zkonstruováno pro plné využití sonické technologie

Kartáčkové hlavice Philips Sonicare jsou životně důležitou součástí naší klíčové technologie vysokofrekvenčních pohybů kartáčku s vysokou amplitudou, které provedou více než 31 000 stěrů za minutu. Naše bezkonkurenční sonická technologie plně šíří výkon celým kartáčkem, z rukojeti až po špičku kartáčkové hlavice. Tento sonický pohyb vytváří dynamickou činnost kapaliny, která se dostává mezi zuby a podél linie dásní a pokaždé zajistí vynikající a současně jemné vyčištění.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

11

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

02/01/2019

Česká republika

Česká republika

výborná hlavice

Zatím nemůžu porovnast se standardní velikostí hlavice. S touto kompaktní jsem ale velmi spokojená. Není nic, co bych mohla vytknout, naprosto splnila moje očekávání.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX6072/07 Kompaktní kartáčkové hlavice Sonic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX6072/07 Kompaktní kartáčkové hlavice Sonic

14/07/2013

Polska

Polska

produkt jest super

Doskonale czyści moje zęby które wiecznie pokryte były kamieniem.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX6072/05 Compact sonic toothbrush heads

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX6072/05 Compact sonic toothbrush heads

26/10/2017

Hrvatska

Hrvatska

Najbolja četkica ikad

Na preporuku stomatologice, kupila sam električnu četkicu DiamondClean- i nisam požalila. Koristim ju tek tri tjedna, a oduševljenje samo raste. Zubi su malo svjetliji, zubno meso više ne krvari (pretpostavljam zbog masaže i promjene paste), a osjećaj čistih zubiju je dugotrajan. Lagana je za korištenje, koristim za sad samo dva načina rada, četkica se lagano umetne. Vlakna su mi na prvu bila malo grupa (koristila sam ultra soft četkice prije) i glava četkice premala, ali sam se naviknula i sad je super. Prvi dojmovi su odlični, vjerujem i dugotrajni.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX6074/07 Kompaktne glave sonične četkice za zube

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX6074/07 Kompaktne glave sonične četkice za zube

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