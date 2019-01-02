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Ukončeno
2 ks v balení
Kompaktní velikost
Nasazovací
Dokonalé čištění, bělejší zuby.
Kartáčková hlavice Philips Sonicare DiamondClean odstraní až o 100 % více skvrn a zajistí tak bělejší zuby během pouhých 7 dní.
Část DiamondClean pro odstraňování pigmentací, kterou tvoří hustě osázená vlákna ve tvaru diamantu, odstraňuje povrchové skvrny vzniklé v důsledku konzumace jídla a nápojů. Až o 100 %* bělejší úsměv zaregistrujete během pouhých sedmi dnů.
Kartáčkové hlavice Philips Sonicare jsou životně důležitou součástí naší klíčové technologie vysokofrekvenčních pohybů kartáčku s vysokou amplitudou, které provedou více než 31 000 stěrů za minutu. Naše bezkonkurenční sonická technologie plně šíří výkon celým kartáčkem, z rukojeti až po špičku kartáčkové hlavice. Tento sonický pohyb vytváří dynamickou činnost kapaliny, která se dostává mezi zuby a podél linie dásní a pokaždé zajistí vynikající a současně jemné vyčištění.
4.8
z 5
11
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Kobra9
02/01/2019
Česká republika
výborná hlavice
Zatím nemůžu porovnast se standardní velikostí hlavice. S touto kompaktní jsem ale velmi spokojená. Není nic, co bych mohla vytknout, naprosto splnila moje očekávání.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX6072/07 Kompaktní kartáčkové hlavice Sonic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX6072/07 Kompaktní kartáčkové hlavice Sonic
Tadeusz
14/07/2013
Polska
produkt jest super
Doskonale czyści moje zęby które wiecznie pokryte były kamieniem.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX6072/05 Compact sonic toothbrush heads
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX6072/05 Compact sonic toothbrush heads
TanjaG
26/10/2017
Hrvatska
Najbolja četkica ikad
Na preporuku stomatologice, kupila sam električnu četkicu DiamondClean- i nisam požalila. Koristim ju tek tri tjedna, a oduševljenje samo raste. Zubi su malo svjetliji, zubno meso više ne krvari (pretpostavljam zbog masaže i promjene paste), a osjećaj čistih zubiju je dugotrajan. Lagana je za korištenje, koristim za sad samo dva načina rada, četkica se lagano umetne. Vlakna su mi na prvu bila malo grupa (koristila sam ultra soft četkice prije) i glava četkice premala, ali sam se naviknula i sad je super. Prvi dojmovi su odlični, vjerujem i dugotrajni.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX6074/07 Kompaktne glave sonične četkice za zube
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX6074/07 Kompaktne glave sonične četkice za zube