Prodloužená záruka +1 rok
Technologie Sonicare
Funkce QuadPacer a SmarTimer
Tenký ergonomický design
Životnost baterie 14 dnů
Elektrický zubní kartáček Sonicare s pokročilou sonickou technologií šetrně odstraňuje skvrny pro přirozeně bělejší zuby při každém čištění.
Zabudovaný tlakový senzor automaticky zjistí tlak, který vyvíjíte, upozorní vás a automaticky sníží vibrace zubního kartáčku, aby vám pomohl ochránit dásně. Kartáček začne jemně vibrovat a tím vás upozorní, že byste měli zmírnit tlak. 7 z 10 lidí uvádí, že jim tato funkce pomohla čistit si zuby lépe.
2minutový časovač SmarTimer a 30sekundová funkce QuadPacer vám pomohou, abyste si zuby čistili doporučenou dobu a ve všech částech úst a dosáhli jste tak důkladného vyčištění.
Porozumět recenzím produktů
4.9
z 5
69
Recenze
98%
98 Doporučuje tento produkt
Eva 66
27/02/2026
Czech Republic
Součást promoakce
Ověřený kupující
Spokojenost s výrobkem.
Spokojenost s tímto výrobkem. Určitě bych doporučila začátečníkům, protože má 2 rychlosti. Díky tomu si na čištění sonickým kartáčkem snáze zvyknou. Využívám obě rychlosti, nižší v oblasti protetiky. Jen musím dobíjet častěji, než za 14 dnů.???
Výhody
Dvě rychlosti.
Nevýhody
Zásadní nevidím.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 Series HX3689/43 Sonický elektrický zubní kartáček
Petappp
06/05/2025
Czech Republic
Součást promoakce
Skvělý elektrický kartáček
Sonický zubní kartáček od Philips má dva stupně vibrací, a vibruje jako blázen. Po jednom stlačení méně, po dvojím hodně. Oceňuji časovač který vám kartáček vypne po 2 minutách čištění. Moc se mi líbí design kartáčku, je také příjemný do ruky. Zatím jsem ho nabíjela jen jednou, před začátkem používání. Mám ho více než 14 dní. Přibalena byla i hlavice, která je tedy na mě moc tuhá, objednám si s měkčími štětinkami. Kartáček doporučuji.
Výhody
Dvouminutový časovač, design
Nevýhody
Vysoké vibrace
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 Series HX3689/41 Sonický elektrický zubní kartáček
VeronikaKrak
03/05/2025
Czech Republic
Součást promoakce
Super kartáček za skvělý peníze
Kartáček mi sednul. I když je to jen základní verze, na každodenní čištění úplně stačí. Nemá žádné složité funkce, ale mě to vlastně vyhovuje. Dvě intenzity a senzor tlaku jsou pro mě akorát. Ráno si dávám jemnější režim, večer pak ten silnější. Jediné, co mě trochu překvapilo, je senzor tlaku reaguje až při opravdu silném zatlačení. Klidně by mohl být citlivější. Jinak ale všechno funguje, jak má. Baterka vydrží dlouho, i když používám intenzivnější režim nebo si občas čistím zuby delší dobu. Po čištění mám zuby příjemně hladké ještě hodiny potom, a to je pecka.
Výhody
2 intenzity čištění, senzor tlaku, vzhled, výdrž na baterii
Nevýhody
senzor tlaku by mohl být citlivější
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 Series HX3689/41 Sonický elektrický zubní kartáček
Studie
Data v souboru.
Založeno na dvou periodách dvouminutového čištění denně ve standardním režimu.