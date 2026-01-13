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  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
  • Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.

Ukončeno

Philips Sonicare 3100 seriesSonický elektrický zubní kartáček

HX3671/14

HX367BK

4.7
| (373) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.
Sonická technologie v kombinaci s naší technikou čištění zubů šetrně odstraňuje zubní plak až 3x lépe* než manuální zubní kartáček.
Zobrazit všechny výhody

Prodloužená záruka +1 rok

Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníky nejdoporučovanější elektrický kartáček na světě1

Až 3x lepší odstranění zubního plaku

Sbohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.

  • Sonická technologie

  • Tlakový senzor

  • Funkce QuadPacer a SmarTimer

  • Tenký ergonomický design

Naše unikátní sonická technologie vám přináší efektivní a šetrné čištění

Naše unikátní sonická technologie vám přináší efektivní a šetrné čištění

Silné vibrace vláken vhánějí do mezizubních prostor a podél linie dásní mikrobublinky pro pocit osvěžení. Za pouhé 2 minuty získáte stejný účinek jako po dvouměsíčním čištění manuálním kartáčkem.** 31 000 pohybů kartáčku za minutu jemně čistí vaše zuby, odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.

Až 3x lepší odstranění plaku než při použití manuálního zubního kartáčku*

Až 3x lepší odstranění plaku než při použití manuálního zubního kartáčku*

Je klinicky prokázáno, že elektrický zubní kartáček Sonicare s inovativní sonickou technologií odstraňuje až 3x více plaku než manuální zubní kartáček. Odstraňuje plak ze zubů a dásní a přitom vaše dásně chrání.

Zabudovaný tlakový senzor chrání vaše zuby a dásně

Zabudovaný tlakový senzor chrání vaše zuby a dásně

Zabudovaný tlakový senzor automaticky zjistí tlak, který vyvíjíte, upozorní vás a automaticky sníží vibrace zubního kartáčku, aby vám pomohl ochránit dásně. Kartáček začne jemně vibrovat a tím vás upozorní, že byste měli zmírnit tlak. 7 z 10 lidí uvádí, že jim tato funkce pomohla čistit si zuby lépe.

Technické specifikace

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Recenze

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4.7

z 5

373

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

13/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Kartáček je lehký, dobře se drží a manipuluje s ním. Oproti starému je mnohem lepší.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3100 series HX3671/13 Základní model sonického kartáčku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3100 series HX3671/13 Základní model sonického kartáčku

02/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Perfektní

Naprostá spokojenost s výrobkem. Lehčí než minulé modely.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3100 series HX3671 Sonický elektrický zubní kartáček

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3100 series HX3671 Sonický elektrický zubní kartáček

22/12/2025

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Základní a nejlevnější varianta kartáčku Philips Sonicare, přesto zcela vyhovující

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3100 series HX3671 Sonický elektrický zubní kartáček

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3100 series HX3671 Sonický elektrický zubní kartáček

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Upozornění

  1. Studie 

  1. ve srovnání s manuálním zubním kartáčkem pro zdravější zuby a dásně

  2. Jednotlivé výsledky se mohou lišit

  3. Data v evidenci

  4. založeno na dvou periodách dvouminutového čištění ve standardním režimu