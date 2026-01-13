3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
HX3671/14
HX367BK
Prodloužená záruka +1 rok
Sonická technologie
Tlakový senzor
Funkce QuadPacer a SmarTimer
Tenký ergonomický design
Silné vibrace vláken vhánějí do mezizubních prostor a podél linie dásní mikrobublinky pro pocit osvěžení. Za pouhé 2 minuty získáte stejný účinek jako po dvouměsíčním čištění manuálním kartáčkem.** 31 000 pohybů kartáčku za minutu jemně čistí vaše zuby, odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.
Je klinicky prokázáno, že elektrický zubní kartáček Sonicare s inovativní sonickou technologií odstraňuje až 3x více plaku než manuální zubní kartáček. Odstraňuje plak ze zubů a dásní a přitom vaše dásně chrání.
Zabudovaný tlakový senzor automaticky zjistí tlak, který vyvíjíte, upozorní vás a automaticky sníží vibrace zubního kartáčku, aby vám pomohl ochránit dásně. Kartáček začne jemně vibrovat a tím vás upozorní, že byste měli zmírnit tlak. 7 z 10 lidí uvádí, že jim tato funkce pomohla čistit si zuby lépe.
4.7
z 5
373
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
sultanka
13/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Kartáček je lehký, dobře se drží a manipuluje s ním. Oproti starému je mnohem lepší.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3100 series HX3671/13 Základní model sonického kartáčku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3100 series HX3671/13 Základní model sonického kartáčku
Musilka
02/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Perfektní
Naprostá spokojenost s výrobkem. Lehčí než minulé modely.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3100 series HX3671 Sonický elektrický zubní kartáček
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3100 series HX3671 Sonický elektrický zubní kartáček
Milahy
22/12/2025
Česká republika
Spokojenost
Základní a nejlevnější varianta kartáčku Philips Sonicare, přesto zcela vyhovující
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3100 series HX3671 Sonický elektrický zubní kartáček
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3100 series HX3671 Sonický elektrický zubní kartáček
Studie
ve srovnání s manuálním zubním kartáčkem pro zdravější zuby a dásně
Jednotlivé výsledky se mohou lišit
Data v evidenci
založeno na dvou periodách dvouminutového čištění ve standardním režimu