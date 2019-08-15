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  • Dvojitý čisticí účinek
  • Dvojitý čisticí účinek
  • Dvojitý čisticí účinek
  • Dvojitý čisticí účinek
  • Dvojitý čisticí účinek
  • Dvojitý čisticí účinek
  • Dvojitý čisticí účinek
  • Dvojitý čisticí účinek
  • Dvojitý čisticí účinek
  • Dvojitý čisticí účinek

Ukončeno

Philips Sonicare SensiflexDobíjecí zubní kartáček

HX1610/02

4.8
| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Dvojitý čisticí účinek
Prokazatelně lepší vyčištění než s manuálním kartáčkem; zubní kartáček Philips Sensiflex 1610 poskytuje dvojí vyčištění, které odstraní povlak a obtížně dostupný plak v mezizubních prostorách.
Zobrazit všechny výhody

Dvojitý čisticí účinek

Čistí viditelné plochy zubů

Čistí viditelné plochy zubů

Čistí viditelné plochy zubů a pomocí aktivních zakončení zároveň i obtížně dostupný plak v mezizubních prostorách.

Pomáhá udržet optimální tlak kartáčku

Pomáhá udržet optimální tlak kartáčku

Zaměřeno na obtížně dostupný plak v mezizubních prostorách

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

15/08/2019

Česká republika

Česká republika

Vydařený produkt

V porovnaní s přímou konkurenční musím říct, že jsem 100% spokojen. Jediné co mi nesedí je design.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush

18/02/2021

България

България

Ověřený kupující

Видима разлика след първата употреба

Подариха ми я за коледа и след като я използвах бях доста очарован. Видими положителни резултати още след първата и употреба. По-бели зъби, по-чисти!

Výhody

почистване с ултразвук

Nevýhody

за сега не намирам

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush

26/06/2019

Україна

Україна

Ця зубна щітка зручна у використані

Зубна електрощітка є зручною для використання на кожен день. Зі своєю функцією справляється.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensiflex HX1610/02 Зубна щітка з акумуляторним живленням

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensiflex HX1610/02 Зубна щітка з акумуляторним живленням

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu