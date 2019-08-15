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3 roky záruky na všechny produkty
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Ukončeno
Čistí viditelné plochy zubů a pomocí aktivních zakončení zároveň i obtížně dostupný plak v mezizubních prostorách.
4.8
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
vitoorioo
15/08/2019
Česká republika
Vydařený produkt
V porovnaní s přímou konkurenční musím říct, že jsem 100% spokojen. Jediné co mi nesedí je design.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
Radiy
18/02/2021
България
Ověřený kupující
Видима разлика след първата употреба
Подариха ми я за коледа и след като я използвах бях доста очарован. Видими положителни резултати още след първата и употреба. По-бели зъби, по-чисти!
Výhody
почистване с ултразвук
Nevýhody
за сега не намирам
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
Olyakov
26/06/2019
Україна
Ця зубна щітка зручна у використані
Зубна електрощітка є зручною для використання на кожен день. Зі своєю функцією справляється.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensiflex HX1610/02 Зубна щітка з акумуляторним живленням
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensiflex HX1610/02 Зубна щітка з акумуляторним живленням