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Ukončeno

Domácí kino 5.1

HTS7500/12

Vychutnejte si doma plný výkon kina

Systém nabízí obraz o vysokém rozlišení a prostorový zvuk ve stylovém designu s vysoce kvalitní hliníkovou povrchovou úpravou. Reproduktory poskytují vysoce věrný prostorový zvuk a výsledkem je filmový zážitek v domácnosti.

Zobrazit všechny výhody

s přehráváním disků Blu-ray

Vychutnejte si doma plný výkon kina

  • Přehrávání disků Blu-ray

Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk

Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk

Standardy Dolby TrueHD a DTS-HD Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standardy DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

Technologie DoubleBASS pro plnější a hlubší basy

Technologie DoubleBASS pro plnější a hlubší basy

Funkce DoubleBASS zajišťuje, že uslyšíte dokonce i ty nejhlubší basové tóny ze subwooferů kompaktní velikosti. Zachycuje nízké frekvence a znovu je vytváří ve slyšitelném rozsahu subwooferu - přináší tak zvuk s vyšším nárůstem a důrazem a zajišťuje plný poslechový zážitek bez kompromisů.

Přehrávání disků Blu-ray pro ostrý obraz v plném rozlišení HD 1080p

Přehrávání disků Blu-ray pro ostrý obraz v plném rozlišení HD 1080p

Disky s technologií Blu-ray mají dostatečnou kapacitu pro uložení dat ve vysokém rozlišení, spolu s obrázky v rozlišení 1 920 x 1 080, které je dáno standardem High Definition. Filmové scény ožívají blízkými detaily, pohyb je plynulý a obraz křišťálově čistý. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality – zvukový zážitek se nedá rozlišit od reality. Velká úložná kapacita disků Blu-ray umožňuje přidat další interaktivní funkce. Hladký přechod na jiná místa během přehrávání a další vzrušující vlastnosti (například vyskakovací nabídky) obohacují domácí zábavu o zcela nový rozměr.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu