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Ukončeno
Výkonný prostorový zvuk
Systém domácího kina Philips HTS3539 umocní vaši domácí zábavu. Otevřené reproduktory nabízí 600W výkonný prostorový zvuk a zvýšení rozlišení videa DVD až na 1080p prostřednictvím rozhraní HDMI pro obraz v rozlišení blízkém HD.
DVD
Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
wies5
17/01/2013
Polska
Dobry sprzet w dobrych pieniadzach.
okwart polecenia.solidnie zrobiony pomimo ze china.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1