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Ukončeno

NIVEAholicí hlavy

HS85/44

1

| (1) Recenze

Zachovejte hladké oholení

Břity vašeho holicího strojku Philips zdolají každý rok výšku Mt. Everestu... a to hned 49krát! Po takové námaze mohou i ty nejlepší materiály ztratit své schopnosti. Zachovejte špičkový výkon svého holicího strojku – vyměňte holicí hlavy každý rok.

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Pro nejlepší výsledky vyměňte hlavu každých 12 měsíců

Zachovejte hladké oholení

  • s náhradním zásobníkem

Holicí technologie Super Lift & Cut s dvojitým břitem

Holicí technologie Super Lift & Cut s dvojitým břitem

Systém s dvojitým břitem našeho holicího strojku Philips: první břit vous nadzvedne, druhý břit jej odřízne a zajistí tak pohodlné hladké oholení.

Systém Flex Tracker

Systém Flex Tracker

Systém Flex Tracker automaticky sleduje křivky obličeje, a pokožku tak chrání před podrážděním.

Kroužky Glide Rings

Kroužky Glide Rings

Holicí hlavy mají jedinečný systém Glide Rings umožňující hladké klouzání holicího strojku po obličeji.

Technické specifikace

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Recenze

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1.0

z 5

1

Recenze

5
4
3
2

23/10/2019

Česká republika

Česká republika

náhradní díly jsou problém

nehorazni ceny nahradnich dilu, kdyz je sezenete a nejdrazsi jsou prave na www.philips.cz

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HS85/40 holicí hlavy

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HS85/40 holicí hlavy

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