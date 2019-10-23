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Ukončeno
HS85/44
Zachovejte hladké oholení
Břity vašeho holicího strojku Philips zdolají každý rok výšku Mt. Everestu... a to hned 49krát! Po takové námaze mohou i ty nejlepší materiály ztratit své schopnosti. Zachovejte špičkový výkon svého holicího strojku – vyměňte holicí hlavy každý rok.
s náhradním zásobníkem
Systém s dvojitým břitem našeho holicího strojku Philips: první břit vous nadzvedne, druhý břit jej odřízne a zajistí tak pohodlné hladké oholení.
Systém Flex Tracker automaticky sleduje křivky obličeje, a pokožku tak chrání před podrážděním.
Holicí hlavy mají jedinečný systém Glide Rings umožňující hladké klouzání holicího strojku po obličeji.
1.0
z 5
1
Recenze
Jode
23/10/2019
Česká republika
náhradní díly jsou problém
nehorazni ceny nahradnich dilu, kdyz je sezenete a nejdrazsi jsou prave na www.philips.cz
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HS85/40 holicí hlavy
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HS85/40 holicí hlavy