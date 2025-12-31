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Ukončeno
HS8440/23
Přesný zastřihovač
Holicí hlavy dávkují na pokožku holicí balzám NIVEA FOR MEN a během holení ji zvlhčují. Balzám obsahuje látku Natural Microtec, která chrání pokožku před podrážděním
Jemně kopíruje obrysy tváře pro hladké oholení i v těžko přístupných oblastech
Holicí hlavy obsahují jedinečné kroužky se vzorem stretch and lift, které přispívají ke skvělému oholení
Recenze
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025