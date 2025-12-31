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  • Hladké oholení, zdravá pokožka
  • Hladké oholení, zdravá pokožka
  • Hladké oholení, zdravá pokožka
  • Hladké oholení, zdravá pokožka
  • Hladké oholení, zdravá pokožka
  • Hladké oholení, zdravá pokožka
  • Hladké oholení, zdravá pokožka
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  • Hladké oholení, zdravá pokožka
  • Hladké oholení, zdravá pokožka
  • Hladké oholení, zdravá pokožka
  • Hladké oholení, zdravá pokožka
  • Hladké oholení, zdravá pokožka
  • Hladké oholení, zdravá pokožka

Ukončeno

NIVEAHolicí strojek NIVEA FOR MEN

HS8440/23

Hladké oholení, zdravá pokožka
Elektrický holicí strojek Philips jemně kopíruje obrysy tváře pro hladké oholení a kroužky stretch & lift připraví pokožku na skvělé oholení. Nový kondicionér chrání pokožku před podrážděním.
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Zvlhčuje při holení vaši pokožku

Hladké oholení, zdravá pokožka

  • Přesný zastřihovač

Zvlhčení vaší pokožky při holení

Zvlhčení vaší pokožky při holení

Holicí hlavy dávkují na pokožku holicí balzám NIVEA FOR MEN a během holení ji zvlhčují. Balzám obsahuje látku Natural Microtec, která chrání pokožku před podrážděním

Jemně kopíruje obrysy tváře

Jemně kopíruje obrysy tváře

Jemně kopíruje obrysy tváře pro hladké oholení i v těžko přístupných oblastech

Stretch and Lift pro skvělé oholení

Stretch and Lift pro skvělé oholení

Holicí hlavy obsahují jedinečné kroužky se vzorem stretch and lift, které přispívají ke skvělému oholení

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 