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Ukončeno
HS8060/24
s nabíjecím podstavcem
Hydratační balzám na holení NIVEA FOR MEN se dávkuje přímo na vaši pokožku
Jednoduše přepumpujte balzám na holení NIVEA FOR MEN z náhradní náplně do holicího strojku Philips NIVEA FOR MEN.
Systém Flex Tracker automaticky sleduje křivky obličeje, a pokožku tak chrání před podrážděním.
Recenze
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025