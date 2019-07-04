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Ukončeno

Kuchyňský robot

HR7740

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Všestrannost bez námahy

Tento kuchyňský robot je dodáván s všestrannou sadou příslušenství, která umožňuje provádět širokou řadu kuchyňských funkcí, od mixování po mletí. A díky jedinečnému systému sestavení a rozložení zapadne nádoba a víko na místo bez námahy.

Zobrazit všechny výhody

Snadné sestavení a rozložení všech dílů díky systému Click & Go

Všestrannost bez námahy

29-33 funkcí

29-33 funkcí

S touto řadou kuchyňských robotů můžete vytvářet nekonečný výběr pokrmů za použití 29-33 různých kuchyňských technik (funkcí) od drobení a přípravu smetany až po vmíchávání. Přesný počet kuchyňských funkcí závisí na modelu: modely HR7735 a HR7739 nabízejí 29 kuchyňských funkcí, model HR7740 nabízí 31 funkcí, model HR7744 nabízí 32 funkcí a model HR7745 poskytuje největší flexibilitu díky svým 33 kuchyňským funkcím.

Výkonný 800W motor zvládne i ty nejtvrdší suroviny

Sestavení a rozložení stiskem tlačítka Click & Go

Sestavení a rozložení stiskem tlačítka Click & Go

Sestavení a rozložení kuchyňského robota nikdy nebylo tak snadné: už si nemusíte s nádobou či víkem hrát, abyste našli tu správnou pozici pro sestavení: jednoduše je připojte či odpojte z libovolného úhlu stisknutím tlačítka Click & Go.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

рекомендую

Ощущение,что он вечный.Люблю его,часто пользуюсь всеми насадками без исключения. Облегчает время на кухне максимально

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR7740/55 Кухонний комбайн

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR7740/55 Кухонний комбайн

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