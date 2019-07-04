3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Všestrannost bez námahy
Tento kuchyňský robot je dodáván s všestrannou sadou příslušenství, která umožňuje provádět širokou řadu kuchyňských funkcí, od mixování po mletí. A díky jedinečnému systému sestavení a rozložení zapadne nádoba a víko na místo bez námahy.
S touto řadou kuchyňských robotů můžete vytvářet nekonečný výběr pokrmů za použití 29-33 různých kuchyňských technik (funkcí) od drobení a přípravu smetany až po vmíchávání. Přesný počet kuchyňských funkcí závisí na modelu: modely HR7735 a HR7739 nabízejí 29 kuchyňských funkcí, model HR7740 nabízí 31 funkcí, model HR7744 nabízí 32 funkcí a model HR7745 poskytuje největší flexibilitu díky svým 33 kuchyňským funkcím.
Sestavení a rozložení kuchyňského robota nikdy nebylo tak snadné: už si nemusíte s nádobou či víkem hrát, abyste našli tu správnou pozici pro sestavení: jednoduše je připojte či odpojte z libovolného úhlu stisknutím tlačítka Click & Go.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Iness42
04/07/2019
Україна
рекомендую
Ощущение,что он вечный.Люблю его,часто пользуюсь всеми насадками без исключения. Облегчает время на кухне максимально
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR7740/55 Кухонний комбайн
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR7740/55 Кухонний комбайн