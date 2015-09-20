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  • Maximální pestrost receptů, minimum námahy
  • Maximální pestrost receptů, minimum námahy
  • Maximální pestrost receptů, minimum námahy
  • Maximální pestrost receptů, minimum námahy
  • Maximální pestrost receptů, minimum námahy
  • Maximální pestrost receptů, minimum námahy
  • Maximální pestrost receptů, minimum námahy
  • Maximální pestrost receptů, minimum námahy
  • Maximální pestrost receptů, minimum námahy
  • Maximální pestrost receptů, minimum námahy
  • Maximální pestrost receptů, minimum námahy
  • Maximální pestrost receptů, minimum námahy
  • Maximální pestrost receptů, minimum námahy
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Ukončeno

Kolekce DailyKuchyňský robot

HR7628/90

4.4

| (18) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Maximální pestrost receptů, minimum námahy

Tento kuchyňský robot Philips Daily collection se vyznačuje kompaktním designem, k němuž patří mísa o objemu 2,1 l a nádoba mixéru o objemu 1,75 l i celá řada vysoce výkonného příslušenství. Příprava domácích pokrmů ještě nikdy nebyla tak snadná!

Zobrazit všechny výhody

Připravujte domácí pečivo, moučníky, nápoje a mnohem více

Maximální pestrost receptů, minimum námahy

  • 650 W

  • Kompaktní sestava 2 v 1

  • Nádoba 2,1l

  • Příslušenství pro více než 25 funkcí

Technologie PowerChop pro skvělé výsledky sekání

Technologie PowerChop pro skvělé výsledky sekání

Technologie PowerChop je kombinace tvaru nože, úhlu řezání a vnitřní nádoby, která zaručí skvělé sekání měkkých i tvrdých ingrediencí. Je také ideální pro přípravu kaše a těsta na buchty!

Nárazuvzdorná nádoba je vhodná pro intenzivní používání

Nárazuvzdorná nádoba je vhodná pro intenzivní používání

1,75litrová nárazuvzdorná nádoba má pracovní kapacitou 1 litr a můžete v ní připravit až 5 smoothie současně.

Žádný nepořádek ve středu nádoby díky absenci vnitřní hřídele

Žádný nepořádek ve středu nádoby díky absenci vnitřní hřídele

Na rozdíl od jiných, levnějších kuchyňských robotů, nemá tento kuchyňský robot Philips žádný vnitřní sloupec na hřídel uprostřed nádoby. To znamená, že polévky ani jiné kapaliny nebudou unikat ze středu nádoby a váš kuchyňský robot i pracovní deska zůstanou čisté! Dokonce i sestavení přístroje je snazší – jednoduše zaklapnete držák nástrojů na místo v nádobě podle tvarovaných spojek.

Technické specifikace

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Recenze

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4.4

z 5

18

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

1

20/09/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

Swietny. Polecam.

Szybki, zgrabny, cichy i w ogole super :) Same zalety.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny

04/06/2014

Polska

Polska

Produkt o bardzo dużej ilości funkcji

Produkt godny polecenia, bardzo dużo przydatnych akcesoriów oraz funkcji.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny

02/01/2022

Magyarország

Magyarország

Ověřený kupující

Kiváló

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Mindent tud ami kell (aprít, darál, turmixol). Tökéletesen teszi a dolgát, nagy segítség a konyhában.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR7628/00 konyhai robotgép

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR7628/00 konyhai robotgép

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu