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Ukončeno
Maximální pestrost receptů, minimum námahy
Tento kuchyňský robot Philips Daily collection se vyznačuje kompaktním designem, k němuž patří mísa o objemu 2,1 l a nádoba mixéru o objemu 1,75 l i celá řada vysoce výkonného příslušenství. Příprava domácích pokrmů ještě nikdy nebyla tak snadná!
650 W
Kompaktní sestava 2 v 1
Nádoba 2,1l
Příslušenství pro více než 25 funkcí
Technologie PowerChop je kombinace tvaru nože, úhlu řezání a vnitřní nádoby, která zaručí skvělé sekání měkkých i tvrdých ingrediencí. Je také ideální pro přípravu kaše a těsta na buchty!
1,75litrová nárazuvzdorná nádoba má pracovní kapacitou 1 litr a můžete v ní připravit až 5 smoothie současně.
Na rozdíl od jiných, levnějších kuchyňských robotů, nemá tento kuchyňský robot Philips žádný vnitřní sloupec na hřídel uprostřed nádoby. To znamená, že polévky ani jiné kapaliny nebudou unikat ze středu nádoby a váš kuchyňský robot i pracovní deska zůstanou čisté! Dokonce i sestavení přístroje je snazší – jednoduše zaklapnete držák nástrojů na místo v nádobě podle tvarovaných spojek.
4.4
z 5
18
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Ala05
20/09/2015
Polska
Ověřený kupující
Swietny. Polecam.
Szybki, zgrabny, cichy i w ogole super :) Same zalety.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny
Marcin81
04/06/2014
Polska
Produkt o bardzo dużej ilości funkcji
Produkt godny polecenia, bardzo dużo przydatnych akcesoriów oraz funkcji.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny
Ervino
02/01/2022
Magyarország
Ověřený kupující
Kiváló
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Mindent tud ami kell (aprít, darál, turmixol). Tökéletesen teszi a dolgát, nagy segítség a konyhában.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR7628/00 konyhai robotgép
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR7628/00 konyhai robotgép