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Ukončeno
Ušetřete prostor a námahu
Ušetřete prostor, námahu a čas s vertikálním kuchyňským robotem Philips HR7620/70. Je mimořádně výkonný a dokonale multifunkční, takže všechny přípravy dokončíte během několika sekund!
500 W
2l nádoba
Systém Microstore umožňuje uložit veškeré příslušenství do nádoby pro snadné a kompaktní ukládání.
Zvláštní vertikální provedení má o 35 % menší plochu než kuchyňské roboty s uspořádáním vedle sebe. Tím šetří cenný pracovní prostor, což znamená, že kuchyňským robotem nyní může být vybavena i ta nejmenší kuchyň.
Kuchyňský robot Philips má dvě nastavení rychlosti pro tvrdé a měkké ingredience. Navíc má funkci pulsní regulace například pro krájení česneku nebo drcení ledu.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
delikatesy
15/11/2017
Slovensko
Odolný a jednoduchý
Mám tento stroj od roku 2008, funguje a dobre slúži dodnes. Plasty prežili aj umývačku riadov, nič neprasklo ani sa neulomilo.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR7620/70 Kuchynský robot
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR7620/70 Kuchynský robot