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Ukončeno

Daily CollectionKuchyňský robot

HR7620/70

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Ušetřete prostor a námahu

Ušetřete prostor, námahu a čas s vertikálním kuchyňským robotem Philips HR7620/70. Je mimořádně výkonný a dokonale multifunkční, takže všechny přípravy dokončíte během několika sekund!

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Ultrakompaktní kuchyňský robot s vertikálním designem

Ušetřete prostor a námahu

  • 500 W

  • 2l nádoba

Veškeré příslušenství se vejde do nádoby, což umožňuje kompaktní ukládání.

Veškeré příslušenství se vejde do nádoby, což umožňuje kompaktní ukládání.

Systém Microstore umožňuje uložit veškeré příslušenství do nádoby pro snadné a kompaktní ukládání.

Vertikální provedení zabere o 35 % méně kuchyňského prostoru

Zvláštní vertikální provedení má o 35 % menší plochu než kuchyňské roboty s uspořádáním vedle sebe. Tím šetří cenný pracovní prostor, což znamená, že kuchyňským robotem nyní může být vybavena i ta nejmenší kuchyň.

2 rychlosti a pulsní režim

2 rychlosti a pulsní režim

Kuchyňský robot Philips má dvě nastavení rychlosti pro tvrdé a měkké ingredience. Navíc má funkci pulsní regulace například pro krájení česneku nebo drcení ledu.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

15/11/2017

Slovensko

Slovensko

Odolný a jednoduchý

Mám tento stroj od roku 2008, funguje a dobre slúži dodnes. Plasty prežili aj umývačku riadov, nič neprasklo ani sa neulomilo.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR7620/70 Kuchynský robot

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR7620/70 Kuchynský robot

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