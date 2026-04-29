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5000 Series Ruční mixér

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5000 SeriesRuční mixér

HR3740/00

5000 Series Ruční mixér

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Návody a dokumentace

EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Mixer HR3745/00 - English (US)

  • PDF soubor, 192.6 kB
  • 12 June 2025

User Manual Philips Viva Collection Mixer

  • PDF soubor, 5 MB
  • 10 March 2024

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