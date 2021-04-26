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Ukončeno
Sekáček
Technologie ChopDrop
2 funkce: hrubé a jemné sekání
Automatická volba rychlosti
Společnost Philips si uvědomuje, jak nepříjemné a obtížné je krájení cibule, a proto chytře vyvinula technologii ChopDrop, která vám umožní snadno krájet cibuli jako šéfkuchař. Unikátně navržená komora udržuje cibuli uvnitř, zatímco tři ostré nože ji krájejí. Jakmile kousky dosáhnou optimální velikosti, spadnou do misky: vždy suché a rovnoměrné. Ideální na cibuli, ale také na jinou zeleninu, ovoce, sýr, ořechy a další.
Díky výkonnému 500W motoru sekáčku Philips OnionChef můžete snadno a rychle krájet i tvrdé suroviny.
Sekáček Philips OnionChef je vybaven ostrými noži z nerezové oceli. Technologie ChopDrop se třemi kvalitními noži zajišťuje suché a pravidelné sekání jemných ingrediencí, aniž by je rozmačkala. Vysokorychlostní sekací nůž, který se dodává samostatně, je však vhodný i na drcení tvrdých přísad.
4.5
z 5
41
Recenze
90%
Doporučuje tento produkt
Miishak92
26/04/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Výrobek urychluje vaření
Ihned složený, snadná manipulace, přitom je bytelny, seká v podstatě okamžitě, mytí i (v myčce) je naprosto jednoduché. Geniální přístroj. Už žádné krájení cibule na kostičky, nasekana za 3 vteřiny.
Výhody
rychlost, jednoduchost ovládání
Nevýhody
nemá
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček
Fili2
12/08/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Skladný pomocník
Kvalitní produkt, všestranný, cenově dostupný a nezabere příliš úložného místa.
Výhody
Všestrannost, cenová dostupnost, snadná údržba
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HR1388/80 Salátovač
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HR1388/80 Salátovač
Jirgen
25/04/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Výborný sekaček
Sekaček je výborný pomocník v kuchyni. Seká vše co je třeba, cibule, oříšky, čokoláda...
Výhody
Mimo části s motorem, lze mýt v myčce.
Nevýhody
Nic.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček