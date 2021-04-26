VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Sekejte jako šéfkuchař
  • Sekejte jako šéfkuchař
  • Sekejte jako šéfkuchař
  • Sekejte jako šéfkuchař
  • Sekejte jako šéfkuchař
  • Sekejte jako šéfkuchař
  • Sekejte jako šéfkuchař
  • Sekejte jako šéfkuchař
  • Sekejte jako šéfkuchař
  • Sekejte jako šéfkuchař
  • Sekejte jako šéfkuchař
  • Sekejte jako šéfkuchař
  • Sekejte jako šéfkuchař
  • Sekejte jako šéfkuchař

Ukončeno

Viva CollectionOnionChef

HR2505/00

4.5
| (41) Recenze | 90% Doporučuje tento produkt
Sekejte jako šéfkuchař
Konečně můžete sekat jako šéfkuchař. Sekáček Philips OnionChef s technologií ChopDrop vytváří suché, pravidelné kousky cibule a dalších přísad. Oddělený vysokorychlostní břit umožňuje mletí masa, sekání bylinek a další způsoby zpracování.
Zobrazit všechny výhody

Můžete sekat cibuli, mlít maso a využívat mnohé další možnosti

Sekejte jako šéfkuchař

  • Sekáček

  • Technologie ChopDrop

  • 2 funkce: hrubé a jemné sekání

  • Automatická volba rychlosti

Technologie ChopDrop

Technologie ChopDrop

Společnost Philips si uvědomuje, jak nepříjemné a obtížné je krájení cibule, a proto chytře vyvinula technologii ChopDrop, která vám umožní snadno krájet cibuli jako šéfkuchař. Unikátně navržená komora udržuje cibuli uvnitř, zatímco tři ostré nože ji krájejí. Jakmile kousky dosáhnou optimální velikosti, spadnou do misky: vždy suché a rovnoměrné. Ideální na cibuli, ale také na jinou zeleninu, ovoce, sýr, ořechy a další.

Výkonný 500W motor

Výkonný 500W motor

Díky výkonnému 500W motoru sekáčku Philips OnionChef můžete snadno a rychle krájet i tvrdé suroviny.

Ostré břity z nerezové oceli

Sekáček Philips OnionChef je vybaven ostrými noži z nerezové oceli. Technologie ChopDrop se třemi kvalitními noži zajišťuje suché a pravidelné sekání jemných ingrediencí, aniž by je rozmačkala. Vysokorychlostní sekací nůž, který se dodává samostatně, je však vhodný i na drcení tvrdých přísad.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

41

Recenze

90%

Doporučuje tento produkt

2

26/04/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek urychluje vaření

Ihned složený, snadná manipulace, přitom je bytelny, seká v podstatě okamžitě, mytí i (v myčce) je naprosto jednoduché. Geniální přístroj. Už žádné krájení cibule na kostičky, nasekana za 3 vteřiny.

Výhody

rychlost, jednoduchost ovládání

Nevýhody

nemá

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček

12/08/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skladný pomocník

Kvalitní produkt, všestranný, cenově dostupný a nezabere příliš úložného místa.

Výhody

Všestrannost, cenová dostupnost, snadná údržba

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HR1388/80 Salátovač

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HR1388/80 Salátovač

25/04/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výborný sekaček

Sekaček je výborný pomocník v kuchyni. Seká vše co je třeba, cibule, oříšky, čokoláda...

Výhody

Mimo části s motorem, lze mýt v myčce.

Nevýhody

Nic.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu