Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Příprava pokrmů
Všechny řady
Viva Collection Mixér
Ukončeno
Podpora
HR2166/00
Přejít do obchodu
Přihlaste se nebo si vytvořte účet
Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
Eco passport Philips Viva Collection Blender - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Blender HR2166/00 - English (US)
Viva CollectionVÍČKO FILTRU
Viva CollectionNÁDOBA
Viva CollectionODMĚRKA
Můj mixér Philips nefunguje
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme