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Ukončeno
Ještě jemnější zelený smoothie během několika sekund
Tento mixér Philips Viva Collection nabízí 600W motor, nádobu o objemu 2 l a nůž ProBlend 5, s nimiž dosáhnete dokonalých výsledků při přípravě koktejlů a pokrmů. S tímto mixérem je i obtížné mixování snadné!
600 W
2l plastová nádoba
s filtrem, mlýnkem a sekáčkem
ProBlend 5
Výkonný 600W motor pro snadné mixování a míchání.
Hvězdicovitý nůž ProBlend 5 pro účinné mixování a míchání.
Nerozbitná zesílená plastová nádoba. Velká 2litrová nádoba má pracovní kapacitu 1,5 litru na smoothie, o které se můžete podělit.
4.6
z 5
58
Recenze
93%
Doporučuje tento produkt
Rysz000
18/07/2020
Polska
Ověřený kupující
Blender bardzo ladnie wyglada i oszczędza moj czas
Blender bardzo ladnie wyglada i oszczędza moj czas gdyż w tym samym czasie mogę przygotować sobie na drugie sniadanie zielony koktajl, robić kawę z ekspresu i grillować na grilownicy warzywas i mięso z indyka. W sumie dzięki niemu mogę spać godz dłużej, a to bardzo dużo.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HR2163/00 Blender
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HR2163/00 Blender
Lighthousekeeper
03/06/2020
Polska
Ověřený kupující
Dobry produkt.
Dobry, mocny mikser. Plastikowy lekki kielich co dla mnie jest zaletą a dla innych wadą bo woleliby szklany.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Blender Viva Collection HR2162/90
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Blender Viva Collection HR2162/90
Bartusi155
16/04/2020
Polska
Ověřený kupující
Wygodny gadżet
Póki co nie mam żadnych uwag do sprzętu. Duży blender Sprawdza się przy blendowaniu smoothie owocowo-warzywnych, jak i past np. Z grochu i siemienia lnianego. Mały blender sprawdził się natomiast przy blendowaniu ziół.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HR2163/00 Blender
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HR2163/00 Blender
Porovnejte s mixérem Philips Daily Collection HR2100