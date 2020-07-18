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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00

Ukončeno

Viva CollectionMixér

HR2166/00

4.6

| (58) Recenze | 93% Doporučuje tento produkt

Ještě jemnější zelený smoothie během několika sekund

Tento mixér Philips Viva Collection nabízí 600W motor, nádobu o objemu 2 l a nůž ProBlend 5, s nimiž dosáhnete dokonalých výsledků při přípravě koktejlů a pokrmů. S tímto mixérem je i obtížné mixování snadné!

Zobrazit všechny výhody

Méně kousků díky technologii ProBlend 5*

Ještě jemnější zelený smoothie během několika sekund

  • 600 W

  • 2l plastová nádoba

  • s filtrem, mlýnkem a sekáčkem

  • ProBlend 5

Výkonný 600W motor

Výkonný 600W motor

Výkonný 600W motor pro snadné mixování a míchání.

Hvězdicovitý nůž ProBlend 5 pro účinné mixování a míchání

Hvězdicovitý nůž ProBlend 5 pro účinné mixování a míchání

Hvězdicovitý nůž ProBlend 5 pro účinné mixování a míchání.

Velká nárazuvzdorná nádoba na smoothie, o které se můžete podělit

Velká nárazuvzdorná nádoba na smoothie, o které se můžete podělit

Nerozbitná zesílená plastová nádoba. Velká 2litrová nádoba má pracovní kapacitu 1,5 litru na smoothie, o které se můžete podělit.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

58

Recenze

93%

Doporučuje tento produkt

1

18/07/2020

Polska

Polska

Ověřený kupující

Blender bardzo ladnie wyglada i oszczędza moj czas

Blender bardzo ladnie wyglada i oszczędza moj czas gdyż w tym samym czasie mogę przygotować sobie na drugie sniadanie zielony koktajl, robić kawę z ekspresu i grillować na grilownicy warzywas i mięso z indyka. W sumie dzięki niemu mogę spać godz dłużej, a to bardzo dużo.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HR2163/00 Blender

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HR2163/00 Blender

03/06/2020

Polska

Polska

Ověřený kupující

Dobry produkt.

Dobry, mocny mikser. Plastikowy lekki kielich co dla mnie jest zaletą a dla innych wadą bo woleliby szklany.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Blender Viva Collection HR2162/90

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Blender Viva Collection HR2162/90

16/04/2020

Polska

Polska

Ověřený kupující

Wygodny gadżet

Póki co nie mam żadnych uwag do sprzętu. Duży blender Sprawdza się przy blendowaniu smoothie owocowo-warzywnych, jak i past np. Z grochu i siemienia lnianego. Mały blender sprawdził się natomiast przy blendowaniu ziół.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HR2163/00 Blender

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HR2163/00 Blender

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Upozornění

  1. Porovnejte s mixérem Philips Daily Collection HR2100