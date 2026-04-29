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3000 series Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l

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3000 seriesMixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l

HR2041/00

3000 series Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l

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Návody a dokumentace

Dodatek k uživatelské příručce

  • PDF soubor
  • 14 April 2026

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF soubor, 562.7 kB
  • 13 March 2026

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