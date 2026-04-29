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Daily Collection Ruční mixér
Ukončeno
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HR1607/00
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Eco passport Philips Daily Collection Hand blender - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Hand blender HR1607/00 - English (US)
Vše (5)
Mohou tvrdé ingredience poškodit tyčový mixér Philips?
Lze rozdrtit kostky ledu pomocí tyčového mixéru Philips?
Lze umístit pevné potraviny do sekáčku Philips?
Lze pomocí sekáčku Philips drtit ledové kostky?
Jak mohu vyčistit mixovací nástavec Philips?
Kolekce DailyMiska sekáčku
Šlehací metla (1 ks)
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Můj tyčový mixér Philips nemixuje, jak by měl
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