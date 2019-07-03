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Ukončeno
Velmi jemné šlehání
Šlehač Philips s funkcí Fleximix vám zajistí dokonale hladký výsledek bez žmolků a hrudek. Svým výkonným motorem o příkonu 400 W, třemi rychlostmi a rozmanitými šlehacími metlami a háky na těsto usnadňuje zpracování i těch nejtužších těst.
Více rychlostí a funkce turbo pro dokonalé výsledky.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Цветок
03/07/2019
Україна
Цей міксер по своїх функціях найкращий з усіх,якими я користувалась.
Я купила свій міксер років12 тому. Стрічкові крюки для збивання були для мене чимось новим. Я в процесі експлуатації оцінила їхню надзвичайність. Моментально збиваються любі креми. Бісквіт збивається чудово,причому я не збиваю окремо білок іжовток,а просто розбила яйця-і міксер зіб'є їх так,що мене вважають суперхазяйкою. Є три швидкості і надзвичайна кнопка-турбо збивання,це мені подобається при збиванні білків.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR1571/30 Міксер
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR1571/30 Міксер