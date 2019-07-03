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  • Velmi jemné šlehání
  • Velmi jemné šlehání
  • Velmi jemné šlehání
  • Velmi jemné šlehání
  • Velmi jemné šlehání
  • Velmi jemné šlehání
  • Velmi jemné šlehání
  • Velmi jemné šlehání
  • Velmi jemné šlehání
  • Velmi jemné šlehání
  • Velmi jemné šlehání
  • Velmi jemné šlehání

Ukončeno

Šlehač

HR1571

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Velmi jemné šlehání

Šlehač Philips s funkcí Fleximix vám zajistí dokonale hladký výsledek bez žmolků a hrudek. Svým výkonným motorem o příkonu 400 W, třemi rychlostmi a rozmanitými šlehacími metlami a háky na těsto usnadňuje zpracování i těch nejtužších těst.

Zobrazit všechny výhody

Dokonalé zpracování těsta v celé nádobě díky funkci Fleximix

Velmi jemné šlehání

Dokonalé zpracování těsta v celé nádobě díky funkci Fleximix

Dokonalé zpracování těsta v celé nádobě díky funkci Fleximix

Více rychlostí a funkce turbo

Více rychlostí a funkce turbo

Více rychlostí a funkce turbo pro dokonalé výsledky.

Výkonný motor o příkonu 400 W

Výkonný motor o příkonu 400 W

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

03/07/2019

Україна

Україна

Цей міксер по своїх функціях найкращий з усіх,якими я користувалась.

Я купила свій міксер років12 тому. Стрічкові крюки для збивання були для мене чимось новим. Я в процесі експлуатації оцінила їхню надзвичайність. Моментально збиваються любі креми. Бісквіт збивається чудово,причому я не збиваю окремо білок іжовток,а просто розбила яйця-і міксер зіб'є їх так,що мене вважають суперхазяйкою. Є три швидкості і надзвичайна кнопка-турбо збивання,це мені подобається при збиванні білків.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR1571/30 Міксер

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR1571/30 Міксер

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