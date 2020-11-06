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  • Snadná příprava domácích pokrmů
  • Snadná příprava domácích pokrmů
  • Snadná příprava domácích pokrmů
  • Snadná příprava domácích pokrmů
  • Snadná příprava domácích pokrmů
  • Snadná příprava domácích pokrmů

Ukončeno

Tyčové mixéry

HR1561/80

5

| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Snadná příprava domácích pokrmů

Mixér Philips pomáhá při přípravě chutných domácích pokrmů. Svým výkonným motorem o příkonu 350 W, třemi rychlostmi a rozmanitými šlehacími metlami a háky na těsto usnadňuje zpracování i těch nejtužších těst. Díky obalu pro ukládání lze šlehač úžasně snadno skladovat.

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Výkonný motor o příkonu 400 W

Snadná příprava domácích pokrmů

  • 400 W

  • Metly z nerezové oceli

  • Háky na těsto, s krabicí pro uložení

Výkonný motor o příkonu 400 W

Výkonný motor o příkonu 400 W

Včetně úložného obalu

Včetně šlehacích metel a háků na těsto

Včetně šlehacích metel a háků na těsto

Pár nerezových šlehacích metel a háků na těsto pro mixér Philips, umožňující šlehání, míchání a hnětení do dokonalé konzistence.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

06/11/2020

Україна

Україна

Міксер чудовий!

Дуже гарно працює, надійний помічник на кухні. Дуже задоволена що його придбала!

Výhody

Кількість скоростей.

Nevýhody

Незнашла

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2020-05-06

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2020-05-06

05/11/2020

Україна

Україна

Справжній помічник на кухні!

Міксер є незамінним помічником при приготуванні біскітів, пісочного тіста та домашнього майонезу. А ше я навчилася готувати домашній зефір на агарі. Мій міксер чудово з цим справляється!!!

Výhody

100%

Nevýhody

Немає

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2018-11-05

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2018-11-05

05/11/2020

Україна

Україна

Классный миксер

Даже и не знала, что за такие деньги можно купить на столько хорошую и качественную вещь! Миксер хорош во всем, он легкий, его удобно держать, тихий в работе, мощности хватает и на белки и на любой замес теста. Советую, берите не ошибётесь!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2019-10-05

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR1561/80 Ручні міксери

Date of Use 2019-10-05

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
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  • Vybrané články o zdravém životním stylu