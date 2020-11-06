3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Snadná příprava domácích pokrmů
Mixér Philips pomáhá při přípravě chutných domácích pokrmů. Svým výkonným motorem o příkonu 350 W, třemi rychlostmi a rozmanitými šlehacími metlami a háky na těsto usnadňuje zpracování i těch nejtužších těst. Díky obalu pro ukládání lze šlehač úžasně snadno skladovat.
400 W
Metly z nerezové oceli
Háky na těsto, s krabicí pro uložení
Pár nerezových šlehacích metel a háků na těsto pro mixér Philips, umožňující šlehání, míchání a hnětení do dokonalé konzistence.
5.0
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Ісіда
06/11/2020
Україна
Міксер чудовий!
Дуже гарно працює, надійний помічник на кухні. Дуже задоволена що його придбала!
Výhody
Кількість скоростей.
Nevýhody
Незнашла
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2020-05-06
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2020-05-06
Roxy17
05/11/2020
Україна
Справжній помічник на кухні!
Міксер є незамінним помічником при приготуванні біскітів, пісочного тіста та домашнього майонезу. А ше я навчилася готувати домашній зефір на агарі. Мій міксер чудово з цим справляється!!!
Výhody
100%
Nevýhody
Немає
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2018-11-05
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2018-11-05
05/11/2020
Україна
Классный миксер
Даже и не знала, что за такие деньги можно купить на столько хорошую и качественную вещь! Миксер хорош во всем, он легкий, его удобно держать, тихий в работе, мощности хватает и на белки и на любой замес теста. Советую, берите не ошибётесь!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2019-10-05
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR1561/80 Ручні міксери
Date of Use 2019-10-05