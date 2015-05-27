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  • Vyšší příkon pro optimální víceúčelové použití
  • Vyšší příkon pro optimální víceúčelové použití
  • Vyšší příkon pro optimální víceúčelové použití
  • Vyšší příkon pro optimální víceúčelové použití
  • Vyšší příkon pro optimální víceúčelové použití
  • Vyšší příkon pro optimální víceúčelové použití

Ukončeno

Pure Essentials CollectionRuční mixér

HR1377/90

4.7

| (18) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Vyšší příkon pro optimální víceúčelové použití

Kvalitní čerstvé jídlo ocení každý kuchař. Nemusíte však být profesionál, abyste je dokázali připravit. S novým tyčovým mixérem Philips HR1377/90 můžete dosáhnout profesionálních výsledků ve své vlastní kuchyni!

Zobrazit všechny výhody

Výkonný 700W motor a příslušenství kuchyňského robota

Vyšší příkon pro optimální víceúčelové použití

  • 700 W

  • Kovová tyč, ostří s dvojitým účinkem

  • 4 kusy příslušenství

  •  5 rychlostí + turbo

Velká 1,5l nádoba kuchyňského robota

Velká 1,5l nádoba kuchyňského robota

Velká 1,5l nádoba kuchyňského robota.

5 nastavení rychlosti pro optimální výkon

Tlačítko turbo pro náročné použití

Tlačítko turbo pro náročné použití

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

18

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

27/05/2015

Polska

Polska

Gorąco polecam ten Blender

Niezastąpiony blender po siłowni zawszę robię miks banana z mlekiem i cynamonem pychota. A do czego używa go kobieta w domu tego sam nie wiem i nie chce poznawać bo jeszcze zatrudni mnie do pracy :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny

09/07/2014

Polska

Polska

Bardzo przydatny w kuchni :)

Blender znakomity,łatwy w obsłudze i myciu, dobrze rozdrabnia, nie rozpryskuje, bardzo mocny i wydajny,Goraco polecam ten model!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny

27/05/2014

Polska

Polska

Warto go mieć

Robot doskonały pod każdym wzgledem, jest dużo cichszy od swoich poprzedników

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny

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