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Ukončeno
Vyšší příkon pro optimální víceúčelové použití
Kvalitní čerstvé jídlo ocení každý kuchař. Nemusíte však být profesionál, abyste je dokázali připravit. S novým tyčovým mixérem Philips HR1377/90 můžete dosáhnout profesionálních výsledků ve své vlastní kuchyni!
700 W
Kovová tyč, ostří s dvojitým účinkem
4 kusy příslušenství
5 rychlostí + turbo
Velká 1,5l nádoba kuchyňského robota.
4.7
z 5
18
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
damian88max
27/05/2015
Polska
Gorąco polecam ten Blender
Niezastąpiony blender po siłowni zawszę robię miks banana z mlekiem i cynamonem pychota. A do czego używa go kobieta w domu tego sam nie wiem i nie chce poznawać bo jeszcze zatrudni mnie do pracy :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny
samsung757
09/07/2014
Polska
Bardzo przydatny w kuchni :)
Blender znakomity,łatwy w obsłudze i myciu, dobrze rozdrabnia, nie rozpryskuje, bardzo mocny i wydajny,Goraco polecam ten model!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny
Mirko62
27/05/2014
Polska
Warto go mieć
Robot doskonały pod każdym wzgledem, jest dużo cichszy od swoich poprzedników
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny