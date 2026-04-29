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Příprava pokrmů
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Ruční mixér
Ukončeno
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HR1367/00
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User Manual Philips Hand blender HR1367/00
Ruční mixér Philips kombinuje příkon 600 W s dvojitým ostřím, čímž dosahuje nesmírně hladkých výsledků během pár sekund. Příprava zdravých a chutných domácích pokrmů nebyla nikdy tak snadná!
Vše (4)
Mohou tvrdé ingredience poškodit tyčový mixér Philips?
Lze rozdrtit kostky ledu pomocí tyčového mixéru Philips?
Lze pomocí sekáčku Philips drtit ledové kostky?
Jak mohu vyčistit mixovací nástavec Philips?
Můj tyčový mixér Philips nemixuje, jak by měl
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