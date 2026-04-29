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Ruční mixér

Ukončeno

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Ruční mixér

HR1367/00

Ruční mixér

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips Hand blender HR1367/00

  • PDF soubor, 1.4 MB
  • 11 March 2024

Ruční mixér Philips kombinuje příkon 600 W s dvojitým ostřím, čímž dosahuje nesmírně hladkých výsledků během pár sekund. Příprava zdravých a chutných domácích pokrmů nebyla nikdy tak snadná!

  • PDF soubor
  • 31 March 2024

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