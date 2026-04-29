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Tyčový mixér
Ukončeno
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HR1351
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User Manual Philips
Díky svému výkonnému motoru o příkonu 250 W pomáhá tyčový mixér Philips při přípravě skvělých polévek, pyré nebo koktejlů.
Vše (4)
Mohou tvrdé ingredience poškodit tyčový mixér Philips?
Lze rozdrtit kostky ledu pomocí tyčového mixéru Philips?
Lze pomocí sekáčku Philips drtit ledové kostky?
Jak mohu vyčistit mixovací nástavec Philips?
Můj tyčový mixér Philips nemixuje, jak by měl