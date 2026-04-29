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Ruční mixér

Ukončeno

Podpora

Ruční mixér

HR1350

Ruční mixér

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips

  • PDF soubor, 2 MB
  • 10 March 2024

Díky svému výkonnému motoru o příkonu 250 W pomáhá tyčový mixér Philips při přípravě skvělých polévek, pyré nebo koktejlů.

  • PDF soubor
  • 10 July 2024

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