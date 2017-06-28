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  • Snadná příprava zdravých pokrmů
  • Snadná příprava zdravých pokrmů
  • Snadná příprava zdravých pokrmů

Ukončeno

Ruční mixér

HR1350

4.4

| (46) Recenze | 86% Doporučuje tento produkt

Snadná příprava zdravých pokrmů

Díky svému výkonnému motoru o příkonu 250 W pomáhá tyčový mixér Philips při přípravě skvělých polévek, pyré nebo koktejlů.

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K přípravě skvělých polévek, pyré nebo koktejlů.

Snadná příprava zdravých pokrmů

  • 250 W

  • s nádobkou

Výkonný motor o příkonu 250 W

1 rychlost

1 rychlost

Odnímatelná plastová osa

Odnímatelná plastová osa

Chrání před poraněním ruky při provozu

Technické specifikace

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Recenze

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4.4

z 5

46

Recenze

86%

Doporučuje tento produkt

28/06/2017

Polska

Polska

Ověřený kupující

Bllender przyjacielem nie tylko kobiety fit

Użytkuję już dosyć długo blender Philips z kolekcji Daily. Doskonałe urządzenie. Bardzo przydatne na co dzień w robieniu koktajli, a także super pomocnik przy robieniu zupy - krem. Ma metalową kolbę, przez co bez problemu można zblendować gorące płyny, do tego końcówka kielichowa, która nie rozpryskuje wkoło płynu. Dobrze radzi sobie też z mrożonymi owocami.Dodatkowym dla mnie plusem jest to, że jest stabilny, można go "postawić" w garnku, podczas gdy sięga się np. po przyprawy, nie trzeba go odkładać na bok. Zdecydowanie polecam ten produkt.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

11/04/2017

Polska

Polska

Ověřený kupující

Świetny blender!!! Polecam!!!

Polecam produkt jak najbardziej. Jestem bardzo z niego zadowolona. Łatwy w użyciu, prezentuje ładny wygląd. Mocny silnik rozdrabnia różne owoce warzywa. Użyteczny jako mikser. Jest niezbędnym urządzeniem w mojej kuchni. Zakupiłam produkt niedawno, używam prawie na codzień i nie żałuję zakupu Polecam!!!

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

27/07/2016

Polska

Polska

Ověřený kupující

blender pomcny w malym domostwie

blender pomocny w malym gospodarstwie domowym.Latwosc utrzymania czystosci.Doskonaly przyObrobce owocow w okresie lata.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR1604/00 Blender ręczny

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HR1604/00 Blender ręczny

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