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  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení

Ukončeno

holicí hlavy

HQ9/11

5
| (6) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Zachovejte hladké oholení
Vaše břity zdolají každý rok výšku Mt. Everestu... a to hned 49krát! Po takové námaze mohou i ty nejlepší materiály ztratit své schopnosti. Zachovejte špičkový výkon vašeho holicího strojku – vyměňte hlavy každé 2 roky.
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Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, měňte hlavy každé 2 roky

Zachovejte hladké oholení

  • TripleTrack

  • 1 hlava

Holicí technologie Super Lift & Cut s dvojitým břitem

Holicí technologie Super Lift & Cut s dvojitým břitem

Systém s dvojitým břitem našeho holicího strojku Philips: první břit vous nadzvedne, druhý břit jej odřízne a zajistí tak pohodlné hladké oholení.

Systém Precision Cutting

Systém Precision Cutting

Holicí strojek Philips má ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení toho nejkratšího strniště.

Systém Reflex Action

Systém Reflex Action

Automatické přizpůsobení konturám obličeje a krku.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

6

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

04/03/2021

Polska

Polska

Lepszej nie ma!

Od lat używam golarek Philips z różnymi głowicami. Najtańsze rozwiązania golą dobrze, ale coś tam zawsze zostaje, takie 0,1mm. HQ9/50 goli autentycznie na łyso. Maszynki używam "na okrągło" tzn razem z głową. Precyzja i dokładność jest niemalże identyczna jak przy goleniu kremem i brzytwą, tyle że szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo. Polecam jak Hajzer Wizir. Bardziej na łyso i szybciej się po prostu nie da.

Výhody

Precyzja

Nevýhody

Nie ma. To jest ideał.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerTouch HQ9/50 głowice golące

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerTouch HQ9/50 głowice golące

16/05/2014

Polska

Polska

Rewelacja !!

Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerTouch HQ9/50 głowice golące

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerTouch HQ9/50 głowice golące

16/05/2014

Polska

Polska

Rewelacja !!

Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerTouch HQ9/50 głowice golące

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerTouch HQ9/50 głowice golące

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