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Ukončeno
TripleTrack
1 hlava
Systém s dvojitým břitem našeho holicího strojku Philips: první břit vous nadzvedne, druhý břit jej odřízne a zajistí tak pohodlné hladké oholení.
Holicí strojek Philips má ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení toho nejkratšího strniště.
Automatické přizpůsobení konturám obličeje a krku.
5.0
z 5
6
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Nabuchodonozor
04/03/2021
Polska
Lepszej nie ma!
Od lat używam golarek Philips z różnymi głowicami. Najtańsze rozwiązania golą dobrze, ale coś tam zawsze zostaje, takie 0,1mm. HQ9/50 goli autentycznie na łyso. Maszynki używam "na okrągło" tzn razem z głową. Precyzja i dokładność jest niemalże identyczna jak przy goleniu kremem i brzytwą, tyle że szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo. Polecam jak Hajzer Wizir. Bardziej na łyso i szybciej się po prostu nie da.
Výhody
Precyzja
Nevýhody
Nie ma. To jest ideał.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerTouch HQ9/50 głowice golące
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerTouch HQ9/50 głowice golące
krirys78
16/05/2014
Polska
Rewelacja !!
Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerTouch HQ9/50 głowice golące
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerTouch HQ9/50 głowice golące
klucznik
16/05/2014
Polska
Rewelacja !!
Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerTouch HQ9/50 głowice golące
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerTouch HQ9/50 głowice golące