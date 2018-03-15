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Ukončeno
Trvale udržuje tři holicí hlavy v těsném kontaktu s pokožkou pro rychlé a efektivní oholení.
Tři holicí dráhy nabízejí o 50 % větší holicí plochu pro rychlé a hladké oholení. *V porovnání se standardními rotačními hlavami.
Individuální nastavení citlivosti přizpůsobí holicí strojek vašemu typu pleti. Pro rychlé a pohodlné hladké oholení zvolte nastavení „Normální“ a pro pohodlné hladké oholení s maximálním pohodlím pokožky zvolte nastavení „Citlivá“
4.8
z 5
6
Recenze
83%
Doporučuje tento produkt
ZOZO
15/03/2018
Česká republika
Exceletní
Používám ho 12 let. Jsem s ním velice spokojený. Jen nabíjecí strojánek byl k ničemu. Strojek v něm nedržel.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek
prpan
27/12/2015
Česká republika
výborné vlastnosti
holí stříhá vrčí a dokonce jsem s ním spokojen a to moc
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek
AdamMat
06/11/2017
Polska
Najlepszy dotąd produkt na rynku. Prawie niezniszczalna golarka
To doskonała golarka . Mam ją kilkanaście lat i dotąd służyła mi bezawaryjnie. Bateria trzymała około 3 tygodnie. Teraz szukam takiej samej i nigdzie nie mogę jej znależć. Wielka szkoda.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna
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