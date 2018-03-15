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  • Nejlepší holicí strojek od světové jedničky
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  • Nejlepší holicí strojek od světové jedničky
  • Nejlepší holicí strojek od světové jedničky
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  • Nejlepší holicí strojek od světové jedničky

Ukončeno

SmartTouch-XLElektrický holicí strojek

HQ9160

4.8
| (6) Recenze | 83% Doporučuje tento produkt
Nejlepší holicí strojek od světové jedničky
Pro muže, kteří chtějí jen to nejlepší – přístroj SmartTouch-XL kombinuje pokročilé holicí hlavy Speed-XL s jedinečným systémem SmartTouch pro kopírování obrysů tváře zajišťující perfektní a hladké oholení s menším podrážděním.
Zobrazit všechny výhody
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Perfektně kopíruje obrysy tváře i na obtížně přístupných partiích

Nejlepší holicí strojek od světové jedničky

Systém kopírování obrysů tváře SmartTouch: pro rychlé a efektivní oholení

Systém kopírování obrysů tváře SmartTouch: pro rychlé a efektivní oholení

Trvale udržuje tři holicí hlavy v těsném kontaktu s pokožkou pro rychlé a efektivní oholení.

Holicí hlavy Speed-XL pro rychlé a hladké oholení

Holicí hlavy Speed-XL pro rychlé a hladké oholení

Tři holicí dráhy nabízejí o 50 % větší holicí plochu pro rychlé a hladké oholení. *V porovnání se standardními rotačními hlavami.

Individuální nastavení citlivosti se přizpůsobí vašemu typu pleti

Individuální nastavení citlivosti se přizpůsobí vašemu typu pleti

Individuální nastavení citlivosti přizpůsobí holicí strojek vašemu typu pleti. Pro rychlé a pohodlné hladké oholení zvolte nastavení „Normální“ a pro pohodlné hladké oholení s maximálním pohodlím pokožky zvolte nastavení „Citlivá“

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

6

Recenze

83%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

15/03/2018

Česká republika

Česká republika

Exceletní

Používám ho 12 let. Jsem s ním velice spokojený. Jen nabíjecí strojánek byl k ničemu. Strojek v něm nedržel.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek

27/12/2015

Česká republika

Česká republika

výborné vlastnosti

holí stříhá vrčí a dokonce jsem s ním spokojen a to moc

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek

06/11/2017

Polska

Polska

Najlepszy dotąd produkt na rynku. Prawie niezniszczalna golarka

To doskonała golarka . Mam ją kilkanaście lat i dotąd służyła mi bezawaryjnie. Bateria trzymała około 3 tygodnie. Teraz szukam takiej samej i nigdzie nie mogę jej znależć. Wielka szkoda.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 