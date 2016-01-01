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Ukončeno
DualPrecision
2 hlavy
Systém s dvojitým břitem našeho holicího strojku Philips: první břit vous nadzvedne, druhý břit jej odřízne a zajistí tak pohodlné hladké oholení.
Holicí strojek Philips má ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení toho nejkratšího strniště.
Profil šetrný k pokožce holicích hlav Philips umožňuje dokonalý kontakt s pokožkou pro pohodlné holení.
4.4
z 5
7
Recenze
86%
Doporučuje tento produkt
Ládys
01/01/2016
Česká republika
Ověřený kupující
Vynikající produkt.
Tento výrobek jsem zakoupil po dvou letech provozu původních frézek.Těším se na další dva roky výborného holení.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ8/50 Holící hlava Dual Precision
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ8/50 Holící hlava Dual Precision
Heniek1004
06/03/2017
Polska
Ověřený kupující
Zadowolony jestem z produktu
Po wymianie noży w golarce jestem zadowolony z efektu golenia
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ8/40 głowice golące
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ8/40 głowice golące
Rasenko
20/01/2019
Magyarország
Hihetetlen élettartam és megbízhatóság.
Soha nem találtam elég alaposnak a villanyborotvákat. Négy éve azonban kaptam egy Philips elektromos borotvát. Lenyűgözött a kényelme és a tisztíthatóságának egyszerűsége. A hagyományos borotvák tisztítása mind a mai napig nehézkes. Ennél a borotvánál csak egy mozdulat. A hatásfoka kiváló, élettartama hihetetlen. Igazi igásló a mindennapokra Achilles sarkak nélkül. Még a kábel is tartós. Nem találtam gyenge pontot.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ8/50 körkések
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ8/50 körkések