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  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení

Ukončeno

holicí hlavy

HQ8/11

4.4
| (7) Recenze | 86% Doporučuje tento produkt
Zachovejte hladké oholení
Vaše břity zdolají každý rok výšku Mt. Everestu... a to hned 49krát! Po takové námaze mohou i ty nejlepší materiály ztratit své schopnosti. Zachovejte špičkový výkon vašeho holicího strojku – vyměňte hlavy každé 2 roky.
Zobrazit všechny výhody

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, měňte hlavy každé 2 roky

Zachovejte hladké oholení

  • DualPrecision

  • 2 hlavy

Holicí technologie Super Lift & Cut s dvojitým břitem

Holicí technologie Super Lift & Cut s dvojitým břitem

Systém s dvojitým břitem našeho holicího strojku Philips: první břit vous nadzvedne, druhý břit jej odřízne a zajistí tak pohodlné hladké oholení.

Systém Precision Cutting

Systém Precision Cutting

Holicí strojek Philips má ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení toho nejkratšího strniště.

Pohodlné holicí hlavy

Pohodlné holicí hlavy

Profil šetrný k pokožce holicích hlav Philips umožňuje dokonalý kontakt s pokožkou pro pohodlné holení.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.4

z 5

7

Recenze

86%

Doporučuje tento produkt

2
1

01/01/2016

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Vynikající produkt.

Tento výrobek jsem zakoupil po dvou letech provozu původních frézek.Těším se na další dva roky výborného holení.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ8/50 Holící hlava Dual Precision

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ8/50 Holící hlava Dual Precision

06/03/2017

Polska

Polska

Ověřený kupující

Zadowolony jestem z produktu

Po wymianie noży w golarce jestem zadowolony z efektu golenia

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ8/40 głowice golące

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ8/40 głowice golące

20/01/2019

Magyarország

Magyarország

Hihetetlen élettartam és megbízhatóság.

Soha nem találtam elég alaposnak a villanyborotvákat. Négy éve azonban kaptam egy Philips elektromos borotvát. Lenyűgözött a kényelme és a tisztíthatóságának egyszerűsége. A hagyományos borotvák tisztítása mind a mai napig nehézkes. Ennél a borotvánál csak egy mozdulat. A hatásfoka kiváló, élettartama hihetetlen. Igazi igásló a mindennapokra Achilles sarkak nélkül. Még a kábel is tartós. Nem találtam gyenge pontot.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ8/50 körkések

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ8/50 körkések

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu