VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Go to promotion

Letní slevy až 44 %

Zobrazit nabídku

  • Rychle. Hladce. Efektivně.
  • Rychle. Hladce. Efektivně.
  • Rychle. Hladce. Efektivně.
  • Rychle. Hladce. Efektivně.
  • Rychle. Hladce. Efektivně.
  • Rychle. Hladce. Efektivně.
  • Rychle. Hladce. Efektivně.
  • Rychle. Hladce. Efektivně.
  • Rychle. Hladce. Efektivně.
  • Rychle. Hladce. Efektivně.
  • Rychle. Hladce. Efektivně.
  • Rychle. Hladce. Efektivně.

Ukončeno

Shaver series 3000Elektrický holicí strojek

HQ8270/17

4.5
| (8) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Rychle. Hladce. Efektivně.
Holicí hlavy Speed-XL se třemi drážkami určené pro holicí strojek Philips nabízejí o 50 % větší holicí plochu a zaručují tak rychlé a hladké oholení.
Zobrazit všechny výhody
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Rychle. Hladce. Efektivně.

  • S indikátorem nabití akumulátoru

Systém kopírování obrysů tváře SmartTouch: pro rychlé a efektivní oholení

Systém kopírování obrysů tváře SmartTouch: pro rychlé a efektivní oholení

Trvale udržuje tři holicí hlavy v těsném kontaktu s pokožkou pro rychlé a efektivní oholení.

Systém FastRinse s vnitřním antibakteriálním povrchem

Systém FastRinse s vnitřním antibakteriálním povrchem

Antibakteriální povrch uvnitř holicí jednotky zaručuje, že je holicí strojek čistě opláchnutý za pár sekund.

Systém Precision Cutting

Systém Precision Cutting

Elektrický holicí strojek má ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení i toho nejkratšího strniště.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

8

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

06/12/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Holicí strojek

Za mě jsou výrobky od Philips výborné. Letos mi bude padesát a od mládí používám toto značku a prosím bez problémů. Jen info, že nemám zaplacené tuto recenzi.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek

07/11/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry i praktyczny produkt

Jestem zadowolony z jego użytkowania.Goli szybko, cicho i skutecznie.Wygląda solidnie i estetycznie. Ma ergonomiczny kształt. Bateria trzyma wystarczająco długo. Mnie starcza na 20 goleń do kolejnego ładowania.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Produkt bardzo przyjazny użytkownikowi.

Maszynka bardzo dobrze spisuje się w codziennym użytkowaniu.Golenie nią jest szybkie i przyjemne.Jest bardzo poręczna,dobrze leży w dłoni.Łatwo utrzymać ją w czystości.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 