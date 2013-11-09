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Ukončeno
S indikátorem nabití akumulátoru
Trvale udržuje tři holicí hlavy v těsném kontaktu s pokožkou pro rychlé a efektivní oholení.
Elektrický holicí strojek má ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení i toho nejkratšího strniště.
Systém s dvojitým břitem u tohoto elektrického holicího strojku nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Artur153
09/11/2013
Polska
Bardzo dobry produkt .
Bardzo dobry produkt . Używam już 3 lata . I działa bardzo dobrze. Polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8200 series HQ8260 Electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8200 series HQ8260 Electric shaver
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025