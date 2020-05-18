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Ukončeno
Nabíjecí
Trvale udržuje tři holicí hlavy v těsném kontaktu s pokožkou pro rychlé a efektivní oholení.
Antibakteriální povrch uvnitř holicí jednotky zaručuje, že je holicí strojek čistě opláchnutý za pár sekund.
Elektrický holicí strojek má ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení i toho nejkratšího strniště.
4.4
z 5
11
Recenze
91%
Doporučuje tento produkt
Kulda
18/05/2020
Česká republika
Používá jej již mnoho let
Denní používání, nyní dobíjím cca po 18 dnech. Holí k mé všeobecné spokojenosti.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek
Dibla
28/02/2019
Česká republika
Celková spokojenost.
Požívám ho již asi 7 nebo 9 let a je naprosto bez problémů. Baterie drží a vydrží stále dlouho jako nová.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek
cyklista
08/09/2013
Česká republika
Tento výrobek vzhledem k cené je výborný.
Jednohuché čištění,jednoduchá ůdržba i používání,dlouhá výdrž baterie.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025