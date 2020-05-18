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  • Rychle. Hladce. Efektivně.
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Ukončeno

Shaver series 3000Elektrický holicí strojek

HQ8250/17

4.4
| (11) Recenze | 91% Doporučuje tento produkt
Rychle. Hladce. Efektivně.
Tři dráhy holicích hlav Speed-XL nabízejí o 50 % větší holicí plochu pro rychlé a hladké oholení.
Zobrazit všechny výhody
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Rychle. Hladce. Efektivně.

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Systém kopírování obrysů tváře SmartTouch: pro rychlé a efektivní oholení

Systém kopírování obrysů tváře SmartTouch: pro rychlé a efektivní oholení

Trvale udržuje tři holicí hlavy v těsném kontaktu s pokožkou pro rychlé a efektivní oholení.

Systém FastRinse s vnitřním antibakteriálním povrchem

Systém FastRinse s vnitřním antibakteriálním povrchem

Antibakteriální povrch uvnitř holicí jednotky zaručuje, že je holicí strojek čistě opláchnutý za pár sekund.

Systém Precision Cutting

Systém Precision Cutting

Elektrický holicí strojek má ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení i toho nejkratšího strniště.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.4

z 5

11

Recenze

91%

Doporučuje tento produkt

3
2

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Používá jej již mnoho let

Denní používání, nyní dobíjím cca po 18 dnech. Holí k mé všeobecné spokojenosti.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Celková spokojenost.

Požívám ho již asi 7 nebo 9 let a je naprosto bez problémů. Baterie drží a vydrží stále dlouho jako nová.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Tento výrobek vzhledem k cené je výborný.

Jednohuché čištění,jednoduchá ůdržba i používání,dlouhá výdrž baterie.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 