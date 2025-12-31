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Ukončeno
HQ8240
Nabíjecí
Trvale udržuje tři holicí hlavy v těsném kontaktu s pokožkou pro rychlé a efektivní oholení.
Antibakteriální povrch uvnitř holicí jednotky zaručuje, že je holicí strojek čistě opláchnutý za pár sekund.
Elektrický holicí strojek má ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení i toho nejkratšího strniště.
Recenze
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025