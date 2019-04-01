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Ukončeno

Shaver series 3000Elektrický holicí strojek

HQ8200/17

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Rychle. Hladce. Efektivně.
Holicí hlavy Speed-XL se třemi drážkami určené pro holicí strojek Philips nabízejí o 50 % větší holicí plochu a zaručují tak rychlé a hladké holení
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Rychle. Hladce. Efektivně.

Systém kopírování obrysů tváře SmartTouch: pro rychlé a efektivní oholení

Systém kopírování obrysů tváře SmartTouch: pro rychlé a efektivní oholení

Trvale udržuje tři holicí hlavy v těsném kontaktu s pokožkou pro rychlé a efektivní oholení.

Systém FastRinse s vnitřním antibakteriálním povrchem

Systém FastRinse s vnitřním antibakteriálním povrchem

Antibakteriální povrch uvnitř holicí jednotky zaručuje, že je holicí strojek čistě opláchnutý za pár sekund.

Systém Precision Cutting

Systém Precision Cutting

Elektrický holicí strojek má ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení i toho nejkratšího strniště.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Лучше филипс нет!!!

В девяностых приобрёл филипс, с тех пор покупаю только их бритвы. Считаю их самыми надёжным и безопасными. Великолепный дизайн и производительность. Всем советую!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8200 Series HQ8200 Електробритва

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8200 Series HQ8200 Електробритва

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 