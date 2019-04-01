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Ukončeno
Trvale udržuje tři holicí hlavy v těsném kontaktu s pokožkou pro rychlé a efektivní oholení.
Antibakteriální povrch uvnitř holicí jednotky zaručuje, že je holicí strojek čistě opláchnutý za pár sekund.
Elektrický holicí strojek má ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení i toho nejkratšího strniště.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Sotar
01/04/2019
Україна
Лучше филипс нет!!!
В девяностых приобрёл филипс, с тех пор покупаю только их бритвы. Считаю их самыми надёжным и безопасными. Великолепный дизайн и производительность. Всем советую!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8200 Series HQ8200 Електробритва
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8200 Series HQ8200 Електробритва
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025