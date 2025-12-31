VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Go to promotion

Letní slevy až 44 %

Zobrazit nabídku

  • Pro rychlejší a hladší oholení
  • Pro rychlejší a hladší oholení
  • Pro rychlejší a hladší oholení
  • Pro rychlejší a hladší oholení

Ukončeno

Shaver series 3000Elektrický holicí strojek

HQ8150/16

Pro rychlejší a hladší oholení
Moderní holicí hlavy strojku Speed-XL pokryjí o 50 % více holeného povrchu pro rychlejší a hladší oholení. *v porovnání se standardními rotačními hlavami.
Zobrazit všechny výhody
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

o 50 % větší holicí plocha

Pro rychlejší a hladší oholení

Holicí hlavy Speed-XL pro rychlé a hladké oholení

Holicí hlavy Speed-XL pro rychlé a hladké oholení

Tři holicí dráhy nabízejí o 50 % větší holicí plochu pro rychlé a hladké oholení. *V porovnání se standardními rotačními hlavami.

Systém Precision Cutting

Systém Precision Cutting

Elektrický holicí strojek má ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení i toho nejkratšího strniště.

Technologie Super Lift & Cut

Technologie Super Lift & Cut

Systém s dvojitým břitem u tohoto elektrického holicího strojku nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 