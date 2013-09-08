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Ukončeno
Lift & Cut
1 hlava
Systém s dvojitým břitem našeho holicího strojku Philips: první břit vous nadzvedne, druhý břit jej odřízne a zajistí tak pohodlné hladké oholení.
Holicí strojek Philips má ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení toho nejkratšího strniště.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Vitásek
08/09/2013
Česká republika
Tento strojek je výborný
Tento strojek používám už asi pět let a je výborný. Akumulátor zatím drží dobře a jediná investice byla do holicích frézek. Ale ty se po čase musí měnit všude. Holí pěkně, rychle a hladce. Údržba je snadná a rychlá. Stačí propláchnout vodou.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ6/50 holicí hlavy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ6/50 holicí hlavy