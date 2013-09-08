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  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení

Ukončeno

holicí hlavy

HQ6/11

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Zachovejte hladké oholení
Vaše břity zdolají každý rok výšku Mt. Everestu... a to hned 49krát! Po takové námaze mohou i ty nejlepší materiály ztratit své schopnosti. Zachovejte špičkový výkon vašeho holicího strojku – vyměňte hlavy každé 2 roky.
Zobrazit všechny výhody

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, měňte hlavy každé 2 roky

Zachovejte hladké oholení

  • Lift & Cut

  • 1 hlava

Holicí technologie Super Lift & Cut s dvojitým břitem

Holicí technologie Super Lift & Cut s dvojitým břitem

Systém s dvojitým břitem našeho holicího strojku Philips: první břit vous nadzvedne, druhý břit jej odřízne a zajistí tak pohodlné hladké oholení.

Systém Precision Cutting

Systém Precision Cutting

Holicí strojek Philips má ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení toho nejkratšího strniště.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Tento strojek je výborný

Tento strojek používám už asi pět let a je výborný. Akumulátor zatím drží dobře a jediná investice byla do holicích frézek. Ale ty se po čase musí měnit všude. Holí pěkně, rychle a hladce. Údržba je snadná a rychlá. Stačí propláchnout vodou.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ6/50 holicí hlavy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ6/50 holicí hlavy

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