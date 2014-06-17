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Ukončeno
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Systém s dvojitým břitem u tohoto elektrického holicího strojku nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.
Maximální výkonnost zajistíte, vyměníte-li holicí hlavy svého holicího strojku Philips každé dva roky za náhradní, typ HQ55.
Automatické přizpůsobení konturám obličeje a krku.
5.0
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
borys360
17/06/2014
Polska
Maszynka godna zaufania
Maszynka godna zaufania ,poręczna ,długa praca na akumulatorze
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
jurek58
10/11/2013
Polska
produkt doskonały
to już jest 2 golarka Philipsa i poprzednia służyła mi kilkanaście lat aż rozbiłem przypadkiem obudowę
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
10/11/2021
Україна
"НАДОЇЛО" користуватись вічно !!!
Користуюсь даною бритвою майже 10 років. До тепер працює відмінно. Голюсь кожний день. Бриє по сьогодні як вперше. Ні разу не міняв ножі в цій бритві. "НАДОЇЛО" - тому, що хочеться нової бритви Philips. Але в мене є принцип - поки працює відмінно - жодглї заміни на нове. Тому користуюсь авто 124-м із 1993 року. Феном Philips Compact 1100 більше 7 років тощо. Всім рідним та друзям рекомендую бренд Philips.
Výhody
За
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025