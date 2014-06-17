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  • Hladké oholení i na krku
  • Hladké oholení i na krku
  • Hladké oholení i na krku
  • Hladké oholení i na krku
  • Hladké oholení i na krku
  • Hladké oholení i na krku
  • Hladké oholení i na krku
  • Hladké oholení i na krku
  • Hladké oholení i na krku
  • Hladké oholení i na krku

Ukončeno

Shaver series 3000Holicí strojek pro suché holení

HQ6990/33

5
| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Hladké oholení i na krku
Holicí strojek Philips HQ6990 pro hladké a pohodlné oholení za dobrou cenu. Systém Reflex Action v kombinaci s technologií Super Lift & Cut zaručuje hladké a pohodlné oholení.
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Břity CloseCut

Hladké oholení i na krku

  • Rychlé nabíjení

Technologie Super Lift & Cut

Technologie Super Lift & Cut

Systém s dvojitým břitem u tohoto elektrického holicího strojku nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.

Výměnné hlavy

Maximální výkonnost zajistíte, vyměníte-li holicí hlavy svého holicího strojku Philips každé dva roky za náhradní, typ HQ55.

Systém Reflex Action

Systém Reflex Action

Automatické přizpůsobení konturám obličeje a krku.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

17/06/2014

Polska

Polska

Maszynka godna zaufania

Maszynka godna zaufania ,poręczna ,długa praca na akumulatorze

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

10/11/2013

Polska

Polska

produkt doskonały

to już jest 2 golarka Philipsa i poprzednia służyła mi kilkanaście lat aż rozbiłem przypadkiem obudowę

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

10/11/2021

Україна

Україна

"НАДОЇЛО" користуватись вічно !!!

Користуюсь даною бритвою майже 10 років. До тепер працює відмінно. Голюсь кожний день. Бриє по сьогодні як вперше. Ні разу не міняв ножі в цій бритві. "НАДОЇЛО" - тому, що хочеться нової бритви Philips. Але в мене є принцип - поки працює відмінно - жодглї заміни на нове. Тому користуюсь авто 124-м із 1993 року. Феном Philips Compact 1100 більше 7 років тощо. Всім рідним та друзям рекомендую бренд Philips.

Výhody

За

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 