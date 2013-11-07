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Ukončeno
Hlavy CloseCut Flex & Float
Pouze použití s kabelem
Systém s dvojitým břitem u tohoto elektrického holicího strojku nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.
Maximální výkonnost zajistíte, vyměníte-li holicí hlavy svého holicího strojku Philips každé dva roky za náhradní, typ HQ55.
Automatické přizpůsobení konturám obličeje a krku.
4.2
z 5
5
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
bambi44
07/11/2013
Polska
Produkt spełnił moje oczekiwania
Maszynka świetnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu, prosta w obsłudze, o efektownym wyglądzie. Bezawaryjna i w przystępnej cenie.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
bambi4
15/05/2012
Polska
Ten produkt jest bardzo funkcjonalny
Maszynka pracuje bardzo cicho, jest łatwa w czyszczeniu, ostrza bardzo dobrze pracują i dobrze dopasowują się do twarzy. Wykonana została z trwałych i solidnych materiałów, nie jest to żaden tandetny plastik tylko naprawdę solidny materiał. Bardzo dobry produkt za rozsądną cenę.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Ajfel
25/07/2019
Česká republika
Jednoduchý strojek za dobrou cenu.
Protože již jeden Philips se třemi hlavami delší dobu používám, koupil jsem podobný. Nechtěl jsem ale bateriový, protože jakmile se baterie porouchala, strojek nefungoval ani na síť. Takže jsem spokojený s tím, co mám, s výhradou napájení: kroucenou síťovou šňůru nahradil neskladný kablík s napaječem. A bohužel, zase žádné pouzdro...
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6940/16 Holicí strojek pro suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6940/16 Holicí strojek pro suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025