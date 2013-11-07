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  • Hladké oholení i na krku
  • Hladké oholení i na krku
  • Hladké oholení i na krku
  • Hladké oholení i na krku

Ukončeno

Shaver series 3000Holicí strojek pro suché holení

HQ6940/33

4.2
| (5) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Hladké oholení i na krku
Holicí strojek Philips HQ6940 pro hladké a pohodlné oholení za dobrou cenu. Systém Reflex Action v kombinaci s technologií Super Lift & Cut zaručuje hladké a pohodlné oholení.
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Břity CloseCut

Hladké oholení i na krku

  • Hlavy CloseCut Flex & Float

  • Pouze použití s kabelem

Technologie Super Lift & Cut

Technologie Super Lift & Cut

Systém s dvojitým břitem u tohoto elektrického holicího strojku nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.

Výměnné hlavy

Maximální výkonnost zajistíte, vyměníte-li holicí hlavy svého holicího strojku Philips každé dva roky za náhradní, typ HQ55.

Systém Reflex Action

Systém Reflex Action

Automatické přizpůsobení konturám obličeje a krku.

Technické specifikace

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Recenze

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4.2

z 5

5

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt spełnił moje oczekiwania

Maszynka świetnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu, prosta w obsłudze, o efektownym wyglądzie. Bezawaryjna i w przystępnej cenie.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo funkcjonalny

Maszynka pracuje bardzo cicho, jest łatwa w czyszczeniu, ostrza bardzo dobrze pracują i dobrze dopasowują się do twarzy. Wykonana została z trwałych i solidnych materiałów, nie jest to żaden tandetny plastik tylko naprawdę solidny materiał. Bardzo dobry produkt za rozsądną cenę.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

25/07/2019

Česká republika

Česká republika

Jednoduchý strojek za dobrou cenu.

Protože již jeden Philips se třemi hlavami delší dobu používám, koupil jsem podobný. Nechtěl jsem ale bateriový, protože jakmile se baterie porouchala, strojek nefungoval ani na síť. Takže jsem spokojený s tím, co mám, s výhradou napájení: kroucenou síťovou šňůru nahradil neskladný kablík s napaječem. A bohužel, zase žádné pouzdro...

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6940/16 Holicí strojek pro suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6940/16 Holicí strojek pro suché holení

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 